Poplatok za výber mýta v budúcom roku sa podľa ministra dopravy môže ešte viac znížiť

Suma 63 miliónov eur, ktorú má Národná diaľničná spoločnosť, a.s., (NDS) zaplatiť namiesto pôvodných vyše sto miliónov eur spoločnosti SkyToll, a. s., za službu výberu mýta v budúcom roku, je len začiatok k jej ďalšiemu možnému zníženiu.

Odkúpenie časti podniku

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nom. Sme rodina) očakáva, že vplyv pripravovaného zavedenia Európskej služby elektronického výberu mýta a zníženie rozsahu poskytovania zákazníckych služieb cestným dopravcom uvedený objem potlačia ešte dolu.

„Odkúpenie časti podniku, tzv. kontrolný systém, to sú brány, dáva zmysel,“ povedal v piatok v diskusii o mýte na sociálnej sieti Doležal s tým, že to neskôr znovu prispeje k zníženiu 63 mil. eur. „Suma bude nižšia v ďalšom kroku o zmenu poskytovania rozsahu zákazníckych služieb a o zníženie prevádzky kontrolného systému,“ podotkol minister dopravy. K zníženiu spomínaného poplatku za poskytovanie mýtnych služieb môže prispieť aj to, že v júli budúceho roka začnú vypínať palubné jednotky SkyToll-u.

Kompenzácia autodopravcov

Doležal znovu zopakoval, že zníženie výdavkov na mýtny systém by mohlo umožniť kompenzovať rastúce náklady autodopravcov. Minister tvrdí, že je ochotný rokovať s nimi o tom, že im časť prostriedkov z efektívnejšieho výberu mýta a zníženia nákladov na jeho prevádzku pod 20 percent z výnosov štát vráti vo forme kompenzácie nižšieho výberu spotrebnej alebo cestnej dane.

„Budem to musieť pravdepodobne na ministerstve financií z niečoho vykompenzovať. Poďme sa o tom baviť, že z vyššej efektivity niečo vrátime sektoru autodopravy, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť,“ dodal Doležal.

Minister pripomenul, že ani počas ťažkých covidových rokov nenavyšovali mýtne poplatky. „Ani pri dvojcifernej inflácii nebudeme navyšovať mýto pre autodopravcov,“ ubezpečil šéf rezortu dopravy.