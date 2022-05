Popradčania budú môcť využívať MHD bezplatne, SAD Poprad verí v nárast počtu cestujúcich

Od septembra tohto roka zavedie mesto Poprad osobitné cestovné v mestskej hromadnej doprave pre Popradčanov s názvom Cesta za zdravím. Do konca roka budú cestujúci s trvalým bydliskom v Poprade využívať MHD bezplatne. Od začiatku nasledujúceho roka budú môcť cestovať celý rok za 10 eur, teda za výšku aktivačného poplatku programu.

Samospráva tvrdí, že snahou je zníženie počtu áut v meste a nasmerovanie obyvateľov do mestskej hromadnej dopravy. Pre ďalších užívateľov MHD, teda bez trvalého bydliska v meste, bude cestovné zvýšené. Zavedenie nových cien cestovného schválili mestskí poslanci počas zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Navýšenie cestovného

Ostatní užívatelia MHD zaplatia od septembra viac, cestovné sa navýši o desať centov a viac. Napríklad za základné cestovné, teda 30 minút, zaplatia cestujúci čipovou kartou 80 centov namiesto súčasných 50 centov, a v hotovosti zaplatia jedno euro namiesto aktuálnych 70 centov.

V materiáloch, ktoré na zastupiteľstvo predložil primátor mesta Anton Danko sa uvádza, že zavedenie bezplatnej prepravy v MHD nebude mať negatívny vplyv na schválený rozpočet mesta Poprad na rok 2022. Spomínaný poplatok za aktiváciu osobitného cestovného od 1. januára 2023 však označilo mesto za nutný vzhľadom na súčasnú situáciu, zvyšovanie cien a rastúcu infláciu.

Podmienky využitia zľavy

Vzťahovať sa však bude až na obdobie celého budúceho roka. Obdobie od septembra do konca decembra tohto roka, keď Popradčania za cestovanie platiť nebudú, má slúžiť ako skúšobné. Počas neho chce mesto spolu s prevádzkovateľom MHD zistiť, koľko cestujúcich pribudne, či potrebu prípadného navýšenia vozového parku.

Aby cestujúci mohol využiť tento zľavový cestovný pas, bude si musieť u dopravcu zakúpiť bezkontaktnú čipovú kartu v hodnote päť eur na päť rokov za manipulačný poplatok jedno euro. Osobitné cestovné sa nebude týkať starobných a invalidných dôchodcov ani detí šesť rokov veku, ktorí tento poplatok uhrádzať nebudú.

Cestujúci ročne ušetria stovky eur

Podľa Mareka Modranského, podpredsedu predstavenstva spoločnosti SAD Poprad, ktorá je dodávateľom služby, by nové osobitné cestovné mohlo spôsobiť nárast počtu cestujúcich medziročne o 15 až 25 percent. Samospráva zároveň poukázala na to, že viacerí cestujúci by po zavedení zľavy na nej mohli ročne ušetriť niekoľko desiatok až stoviek eur. V prípade dospelých by to mohlo byť 185 eur a žiakov či študentov 112 eur. V rámci domácnosti by štvorčlenná rodina, teda dvaja dospelí a dve deti nad šesť rokov veku, mohla ušetriť aj 594 eur.

Uvedený návrh však podľa primátora platí pri súčasnej finančnej kondícii mesta. „Pokiaľ nastane podstatné zhoršenie finančnej situácie samospráv na Slovensku, so súhlasom dopravcu budeme nútení pristúpiť k zmene tarifných podmienok, ako aj samotnej prevádzky MHD na území mesta Poprad,“ vysvetlilo mesto.