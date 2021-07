Popradské letisko vybavilo pre pandémiu len pár tisíc zákazníkov, napriek tomu skončilo so ziskom

Popradské letisko vlani aj napriek pandémii hospodárilo so ziskom 167-tisíc eur. Stalo sa tak po siedmich rokoch vytvárania strát. Podľa jeho riaditeľa Petra Dujavu sa príjmy z veľkého letectva z časti podarilo nahradiť novými projektami a spoluprácami.

Išlo napríklad o spustenie leteckého carga pod Tatrami či spoluprácu s leteckými školami, pomohol aj prenájom rokmi nevyužívaných priestorov, či rozvoj všeobecného letectva, takzvaného general aviation.

Žiadny charterový let

Celosvetová pandémia, zákaz civilných letov a pozastavenie liniek zo strán leteckých spoločností ochromilo vlani aj fungovanie letiska pod Tatrami. V roku 2020 vybavilo iba necelých 25-tisíc cestujúcich, čo predstavuje medziročný pokles o 74 percent. Je to podľa Dujavu o približne päťkrát menej, ako pôvodne plánoval manažment letiska.

„Letisko Poprad-Tatry prišlo o letnú a zimnú sezónu, počas ktorej nepriletel do regiónu ani jeden charterový let pre pandémiu. Zastavili sa letecké spojenia Tatier s Londýnom, Rigou, Kyjevom, Tel Avivom. Vo finančnom meradle to znamenalo pokles príjmov o takmer 700-tisíc eur,” skonštatoval riaditeľ letiska. Aj napriek tomu predstavovali celkové vlaňajšie výnosy 2,7 milióna eur, kým v roku 2019 to bolo 2,8 milióna eur.

Letecké cargo pomohlo automobilkám

Nový manažment letiska, ktorý nastúpil vlani v septembri, zrealizoval podľa Dujavu viaceré kroky. „Spočívali v optimalizácii nákladov, procesov a spoluprác, pričom podmienkou bolo uchrániť každé jedno pracovné miesto, čo sa aj úspešne podarilo,“ informoval ďalej Dujava. Spustenie leteckého carga podľa neho výrazne pomohlo firmám v automotive segmente počas pandémie a pri problémoch s dopravou.

Letisko Poprad-Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami.