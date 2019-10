Poslanci schválili nový typ diaľničnej známky, zverejnili aj dátum začiatku jej platnosti

Nová elektronická diaľničná známka na 365 dní začne platiť od 1. februára 2020. Zavedenie dodatočnej známky pre automobily do 3,5 tony umožňuje vládna novela zákona o cestnej premávke v pôsobnosti ministerstva vnútra. Národná rada SR schválila novelu spolu s uvedenou zmenou v spoločnej správe v pondelok.

„Účelom návrhu je zavedenie dodatočného typu ročnej diaľničnej známky na 365 dní popri ponechaní možnosti platnosti diaľničnej známky na kalendárny rok. Dôvodom predloženého návrhu je snaha poskytnúť užívateľom vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktorí sa rozhodnú uhradiť diaľničnú známku v priebehu kalendárneho roka, napríklad uprostred neho, rovnako dlhú možnosť využívať diaľničnú sieť na Slovensku,“ vyplýva zo spoločnej správy k novele zákona o cestnej premávke.

Technický rok platnosti

Zavedenie aj tzv. technického roka platnosti ročnej diaľničnej známky predstavuje podľa materiálu pozitívny krok smerom k užívateľom vymedzených úsekov. Dôvodom účinnosti novej diaľničnej známky od 1. februára 2020 je to, že súčasná ročná diaľničná známka je platná od 1. januára príslušného roka do 31. januára nasledujúceho roka.

Návrh na zavedenie diaľničnej známky aj na 365 dní, bez ohľadu na dátum jej zakúpenia, avizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a strana Most-Híd 8. októbra. Namiesto zmeny zákona o diaľničnej známke sa však dohodli s ministerstvom vnútra na príslušnej úprave zákona o cestnej premávke.

Vodiči si budú môcť vybrať dátum, kedy si 365-dňovú známku zakúpia. Poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy vtedy povedala, že opozičné návrhy na okamžité a úplné zrušenie klasickej ročnej známky neboli správne a priniesli by chaos.

Riešenie vyhovovalo všetkým

„Preto som sa rozhodla iniciovať spolu s ministerstvom dopravy riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým,“ informovala Sárközy.

„Ľudia si nakupovali diaľničné nálepky v júli, auguste alebo septembri a platili do 31. januára. Ľudia pociťovali nespravodlivosť. Prichádzame ako prví s diaľničnými známkami, ktoré budú zavedené na technický rok,“ uviedla poslankyňa. Ak si teda niekto kúpi známku napríklad v júli, bude platiť nasledujúcich 365 dní a už nie iba do 31. januára.

Zavedenie ročnej známky s platnosťou 365 dní navrhovala viackrát v parlamente strana Sloboda a Solidarita (SaS), ale poslanci za koalíciu, vrátane Mosta-Híd to nepodporili. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) vyzval vodičov k zodpovednosti, aby pri nákupe novej známky vždy nechali na seba kontaktné údaje.

Upozornia na koniec platnosti

„Iba tak môžu byť v budúcnosti automaticky upozornení, že sa im končí jej platnosť a pomôže im to vyhnúť sa pokute z nepozornosti,“ povedal Érsek. Ak dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté, poznamenal minister v súvislosti s návrhmi opozície na zavedenie známky s platnosťou 365 dní.

„Nová známka bude platiť od februára preto, aby neboli medzi vodičmi zmätky. Keď si vodič kúpi známku elektronicky, čo je u nás možné tri roky, systém ho upozorní vopred cez sms alebo e-mailom o jej konci,“ poznamenal Érsek.

Zavedením novej známky bude podľa neho Národná diaľničná spoločnosť znášať finančné náklady. „Rozšírenie systému o technický rok stojí určité finančné prostriedky,“ podotkol minister.