Potvrdili nomináciu rozhodcovského tribunálu na arbitráž pre D4 a R7

V arbitrážnom konaní medzi koncesionárom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 Zero Bypass Limited a Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV) aktuálne potvrdili nomináciu rozhodcovského tribunálu a pripravujú sa ďalšie úkony.

Ako pre agentúru SITA potvrdil rezort dopravy, v rámci arbitrážneho konania iniciovanom koncesionárom vo februári tohto roka, si budú uplatňovať svoje nároky obe strany.

„Výška kompenzácie nebola zatiaľ špecifikovaná a predpokladá sa, že bude výsledkom rozhodnutia arbitráže. Vzhľadom k tomu, že prebiehajú úkony pre začatie konania, nebudeme viac informácií poskytovať,“ informovalo ministerstvo dopravy a výstavby.

Súd v Paríži

„Koncesionár už pred časom inicioval formálny arbitrážny proces z dôvodu oneskoreného poskytnutia určitých stavebných povolení verejným obstarávateľom v rámci výstavby D4 a R7. Keďže je aktuálne proces predmetom diskusií, nie sme oprávnení sa k priebehu celého konania vyjadrovať,“ uviedla pre agentúru SITA spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., hlavný zhotoviteľ výstavby úsekov D4 a R7 v okolí Bratislavy v celkovej dĺžke 59 kilometrov.

Arbitrážne konanie bude prebiehať pred Medzinárodným arbitrážnym súdom (International Court of Arbitration) so sídlom v Paríži. Táto inštitúcia pre riešenie medzinárodných obchodných sporov vznikla v roku 1923, je súčasťou Medzinárodnej obchodnej komory a má viac ako sto členov z približne 90 krajín.

Generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného, a. s., v Žiline Ľubomír Palčák sa nedávno vyjadril, že ide o právny problém priamo vyplývajúci z podmienok koncesnej zmluvy, v ktorej sú stanovené jednoznačné povinnosti zmluvných strán, ako aj sankcie.

„Z hľadiska posúdenia miery nesplnenia povinnosti oboch zmluvných strán je z môjho pohľadu ťažké prejudikovať výsledok. Rozumiem ale, že ak štát hrozí zmluvnými termínmi výstavby a majetkovo-právne vysporiadanie ako úloha štátu neprebehlo podľa nastaveného časového harmonogramu, je prirodzené, že sa s koncesionárom dostávame do sporu,“ uviedol Palčák pre agentúru SITA.

Nárok koncesionára

Analytik inštitútu INEKO Ján Kovalčík si myslí, že koncesionár má určite nárok na neskoršie uvedenie úsekov do prevádzky.

„Meškanie právoplatných stavebných povolení na D4 a jeden z úsekov R7 oproti termínom, v ktorých sa vláda zmluvne zaviazala ich zabezpečiť, je nesporný fakt. Rovnako nesplnenie záväzku prestavať diaľnicu D1 v priestore budúcej križovatky s D4 do januára 2019,“ poznamenal Kovalčík pre agentúru SITA.

Analytik sa obáva, že výrazné meškanie D4 i časti R7 nebude jediné negatívum. „Koncesionár bude pravdepodobne žiadať aj finančnú kompenzáciu za to, že práce nemohol realizovať podľa pôvodného plánu a potrvajú podstatne dlhšie z dôvodov, za ktoré podľa zmluvy zodpovedá objednávateľ (ministerstvo dopravy a výstavby – poz. red.),“ upozornil Kovalčík.

Predpokladá, že celý rozsah následkov „nezodpovedného konania lídrov rezortu dopravy – najmä bývalého štátneho tajomníka Viktora Stromčeka, ktorý riadil prípravu a úvodné fázy realizácie tohto PPP projektu – sa dozvieme najskôr o rok“.

Do parlamentných volieb podľa neho budú negatívne správy prísne strážené a nečaká, že by k verejnosti prenikli viac než fragmenty, ktoré sú už evidentné.

Zadné dvierka

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký vníma pripravovanú arbitráž ako hru a zadné dvierka pre prípad problému, ktorý nastal, kde si obe strany na seba vytiahnu možnosť uplatniť si voči druhej strane „pokutu“.

Napokon to podľa neho môže skončiť tak, že sa dohodnú, „pokuty“ si započítajú a budú pokračovať ďalej. „Pri uplatňovaní nárokov v prospech SR by sme mali byť rázni – ak je to oprávnené, musíme ukázať, že SR je schopná v prípade problémov a nedodržania zmluvných ustanovení vyžadovať dôsledne ich plnenie,“ poznamenal Cenký pre agentúru SITA.

Ak voči SR budú uplatnené sankcie za neskoro vykúpené pozemky, treba podľa neho identifikovať vinníkov a vyvodiť zodpovednosti. „Ak totiž nezačneme za podobné zlyhania vyvodzovať zodpovednosti, je len malá šanca, že sa do budúcnosti podobné problémy nebudú opakovať,“ dodal Cenký.