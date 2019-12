Používanie zimných pneumatík sa v krajinách Európskej únie líši. Kde a kedy ich musíte mať?

Legislatívne predpisy a zákony pre používanie pneumatík počas zimného obdobia sa v jednotlivých štátoch Európskej únie výrazne odlišujú. V niektorých krajinách je nevyhnutné mať v povinnej výbave zimné reťaze, v iných zase nie sú potrebné ani zimné pneumatiky.

Spomedzi krajín západnej Európy sú zimné pneumatiky povinné iba v Belgicku a Nemecku. Vodiči ich nemusia mať v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Luxembursku, Francúzsku alebo Dánsku.

Poľsko bez povinnosti

V Poľsku ani Maďarsku neexistuje nariadenie, ktoré by vodičom ukladalo povinnosť používať zimné pneumatiky, no autá na maďarských cestách musia mať počas zimných mesiacov v povinnej výbave snehové reťaze. V prípade, že ich vodič vo vozidle nemá, môže mu byť odopretý vstup do krajiny.

V Českej republike platí povinnosť používať zimné pneumatiky pre motoristov v období od 1. novembra do 31. marca, a to pri jazde na cestách označených dopravnou značkou „zimná výbava”. Minimálna hĺbka dezénu pneumatík sú štyri milimetre a platí pre všetky typy vozidiel.

Vodiči v Rakúsku sú povinní mať zimné pneumatiky v období od 1. novembra do 15. apríla a ich dezén by mal predstavovať minimálne štyri milimetre. Pokiaľ hĺbka dezénu na pneumatikách nedosahuje uvedenú hĺbku, takéto pneumatiky je považované za letné.

Vodičom, ktorých polícia pristihne pri jazde s letnými pneumatikami na zasneženej vozovke, môže byť udelená pokuta do výšky 5-tisíc eur. Na niektorých horských priechodoch je povinnosť používania snehových reťazí. V prípade, že vodič spôsobí nehodu, ktorej príčinou bolo letné prezutie, môže poisťovňa odmietnuť uhradiť vzniknuté škody.

Výnimky pre cudzincov

Medzi 15. novembrom a 15. marcom musia mať domáci vodiči v Slovinsku zimné pneumatiky. Minimálna hĺbka ich dezénu sú tri milimetre. Táto povinnosť ale neplatí pre turistov, návštevníkov krajiny, v prípade, že sú cesty suché a nezasnežené. Ak sa však na ceste nachádza súvislá vrstva snehu, povinnosť používania zimných pneumatík platí aj pre cudzincov.

V Chorvátsku je minimálna hĺbka dezénu pri letných aj zimných pneumatikách zákonom stanovená na štyri milimetre. Počas zimnej sezóny je používanie zimných pneumatík povinné, pokiaľ sa však na ceste nachádza súvislá vrstva snehu, môže vodič použiť aj letné pneumatiky so zimnými reťazami.

V Taliansku nie je povinnosť používať zimné pneumatiky. Výnimkou je autonómna oblasť Valle d’Aosta na severozápade Talianska. Všetky automobily prechádzajúce touto oblasťou v období medzi 15. novembrom až 15. aprílom musia byť vybavené zimnými pneumatikami.

Pre osobné autá je na Slovensku používanie zimných pneumatík povinné od 15. novembra do 31. marca, pokiaľ sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, námraza alebo ľad. Minimálna výška dezénu zimnej pneumatiky musí byť minimálne tri milimetre. Polícia má právo vodiča nielen pokutovať, ale aj zakázať mu pokračovanie v jazde. Náklady spojené s následným odtiahnutím vozidla si hradí sám vodič.