Dopravné obmedzenia v Bratislave budú aj na začiatku školského roka. Ktorým úsekom je lepšie sa vyhnúť?

Letné prázdniny sú v polovici a hlavné mesto Bratislava dokončuje opravy viacerých ciest a križovatiek. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava informoval, že niektoré stavebné projekty sa stihnú dokončiť do začiatku školského roka, avšak na niektorých úsekoch sa budú musieť vodiči obrniť veľkou trpezlivosťou.

Pre zníženú intenzitu dopravy počas letných mesiacov realizuje bratislavský magistrát viaceré rekonštrukcie cestných komunikácií a križovatiek. Niektoré sú v procese výstavby už dlhšie a mali by sa dokončiť do konca augusta, iné sa realizujú práve počas týchto dvoch mesiacov, aby nezhoršili ešte významnejším spôsobom už aj tak dosť hektickú dopravnú situáciu.

Ktoré stavebné projekty sa stihnú dokončiť a ktorým miestam sa bude lepšie vyhnúť pre dopravné obmedzenia na začiatku školského roka, sa Nasadoprava.sk opýtala bratislavského magistrátu.

Čo sa stihne dokončiť?

Ako informoval hovorca mesta Peter Bubla, do 1. septembra by mala byť sprejazdnená a uvedená do prevádzky križovatka na Mlynských Nivách s Karadžičovou ulicou. Tá má byť do uvedeného termínu finálne hotová vrátane dopravného značenia.

Do konca augusta by sa mali ukončiť aj práce a oprava cesty na Kazanskej ulici. Do začiatku školského roka by sa mali stihnúť zrekonštruovať aj cestné komunikácie aj na Šajbách, konkrétne od koľajníc po križovatku so Sklabinskou ulicou, ďalej na Tomášikovej ulici v úseku od Vajnorskej ulice po Slovenskú sporiteľňu a v mestskej časti Vajnory, konkrétne od Rybničnej po Baničovu ulicu.

Bubla informoval, že na Botanickej ulici v smere do centra, ešte stále prebiehajú stavebné práce. Opravy prepadov komunikácie sú síce ukončené, dokončujú sa však opravy prepadov prídlažby, obrubníka a dlažby na chodníku. Do konca prázdnin by mali byť zrealizovaná aj oprava Jantárovej ulice v Jarovciach.

Kde sa ešte „zaseknete“?

Stavebné práce budú pokračovať na Mlynských nivách, mimoúrovňovej križovatke pod Prístavným mostom a v rámci modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály. Pre modernizáciu radiály by si mali vodiči zvážiť možno inú trasu, inak sa musia pripraviť na rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré pri vjazde do či von z mesta môžu spôsobiť aj niekoľkominútové zdržanie.

Bubla informoval, že na kľúčovej križovatke, respektíve kruhovom objazde Prievoz, boli minulý týždeň ukončené práce na prvej etape stavby obchvatu D4/R7.

Ide o zjazdy z diaľnice na Slovnaftskú ulicu. Budú otvorené nové zjazdy z diaľnice zo smeru Trnava na Slovnaftskú a rovnako aj z Petržalky na Slovnaftskú ulicu, ktoré spôsobovali najväčšiu záťaž na zhustenie dopravy v tejto časti Bratislavy. Informuje Magistrát na stránke mesta.

„Podľa informácií Konzorcia D4/R7 sa však ich otvorenie o niekoľko dní posunie – otvoria sa 10. augusta. Dôvodom je odstránenie niektorých vád, ktoré sa objavili v rámci kolaudačného konania,“ uviedol hovorca.

Ukončením prác na I. etape sa spustia nové úseky, no zároveň sa začne s prácami na II. etape. Tá sa bude týkať najmä napojení na Prístavnú ulicu.

Mesto upozorňuje, že práce na II. etape potrvajú niekoľko mesiacov a budú realizované na viacerých vetvách Prístavného mosta v kratšom časovom slede. Vodiči by mali rátať s tým, že sa uzavrie úsek z Bajkalskej na Prístavnú ulicu, kde sa počas tejto etapy bude dať dostať len cez Prievozskú ulicu.

Ostatné smery Prístavného mosta, okrem dvoch novootvorených zjazdov na Slovnaftskú ulicu, zostávajú naďalej uzavreté (t.j. napájač z Bajkalskej na D1 v smere do Trnavy a zo Slovnaftskej do Petržalky).

Ukončenie prvej etapy stavby D4/R7 a začiatok druhej však bude oproti súčasnému stavu znamenať odľahčenie dnes asi najvyťaženejšej križovatky Bajkalská / Prievozská a tým pádom aj zrýchlenie dopravy v tejto časti nášho mesta, uvádza sa na stránke mesta.

Magistrát považuje práce na obchvate D4/R7 za najväčšiu dopravnú stavbou v Bratislave za posledné roky, realizovanú na najfrekventovanejšom dopravnom uzle pri čiastočných obmedzeniach dopravy. Stavba by mala byť kompletne odovzdaná v roku 2021.

Po zahájení stavebných prác na II. etape sa zmena dotkne aj MHD linky č. 87 v smere do Ovsišta. Cestujúci by sa mali pripraviť na zmenu trasy. Po obslúžení zastávky „Prievozská“ na Bajkalskej ulici zabočí vpravo na ulicu Mlynské nivy, kde bude približne 70 m za križovatkou s Bajkalskou ulicou zriadená náhradná zastávka „Prístavný most“. Pokračovať bude v smere na Plynárenskú ulicu a následne na Prístavnú ulicu, kde sa obratom pri čerpacej stanici pohonných hmôt napojí od zastávky „Prístav“ na svoju stálu trasu. Informuje mesto.

Stavebné práce na Mlynských nivách budú pokračovať aj počas školského roka. Bubla uviedol, že aktuálne sa projektu rekonštrukcie Mlynských nív venuje pracovná skupina zložená zo zástupcov mesta, Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava (KDI), developera a ostatných odborníkov.

„Výsledkom týchto stretnutí bude aj spresnenie termínov, prípadne niekoľko zásadných zlepšení v projekte, o ktorých budeme informovať po sfinalizovaní záverov ešte stále prebiehajúcich rokovaní,“ informoval hovorca.

Lepšia integrovaná doprava a cestovné poriadky

Hlavné mesto v Integrovanej dopravnej IDS BK zastupuje Bratislavská integrovaná doprava (BID) a celý projekt je v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a ministerstvom dopravy.

„V uplynulých 12 mesiacoch Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s BSK zlepšili cestovné poriadky regionálnych autobusov – previazali sa odchody autobusov k odchodom vlakov, zaviedli sa intervalové cestovné poriadky, tzn. odchody sa opakujú vždy v rovnakých minútach, na spoločných úsekoch (najmä medzi Bratislavou a regiónom) boli odchody jednotlivých liniek vzájomne preložené, aby sa vytvoril pravidelný interval, predĺžila sa doba premávky vo večerných hodinách v smere do regiónu a na vybraných úsekoch sa zvýšil počet spojov (napr. na Čiernu Vodu až na dvojnásobok). Tieto cestovné poriadky sa priebežne dolaďujú,“ konštatuje hovorca.

Od 1. augusta bola do IDS BK zapojená aj železničná stanica Trnava. Po novom budú môcť cestujúci využiť výhody jednotnej tarify už z Trnavy. Rozšírenie na mestskú a prímestskú dopravu v Trnavskom kraji je v štádiu prípravy.

Nová aplikácia umožní sledovať svoj spoj

BID v roku 2020 plánuje spustenie centrálneho dispečingu (CED), ktorý bude mať za úlohu koordinovať nadväznosti medzi jednotlivými druhmi dopravy – teda ak bude vlak meškať, nadväzné autobusy naň budú (po stanovenú dobu) čakať a cestujúci bude vedieť, že sa do svojho cieľa cesty dostane.

„Údaje z dispečingu budú mať aj verejne prístupné zobrazenie, takže cestujúci bude môcť sledovať kde sa jeho spoj nachádza,“ predstavil Bubla novú pomôcku pre cestujúcich.

Bratislavský kraj sa zároveň pripravuje na výber nového dopravcu, nakoľko súčasnému končí zmluva koncom roka 2021. V súčasnosti sa preto definujú podmienky, v ktorých z pohľadu cestujúcich príde k zvýšeniu kvality služieb, a to najmä modernejšou výbavou vozidiel, zrýchlením a zjednodušením predaja cestovných lístkov.