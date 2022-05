Práce v tuneli Čebrať sú utlmené, minister so zhotoviteľom hľadajú riešenie problému

Práce v tuneli Čebrať na rozostavanom úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová na Liptove sú utlmené. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) to potvrdil s tým, že na vonkajších objektoch sa naďalej pracuje.

Tvrdí, že so zhotoviteľom stavby, ktorým je združenie stavebných spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s., nie sú v konflikte a veľmi konštruktívne hľadajú riešenie problému.

Hľadajú správne riešenie

„Je pravda, že v tuneli sa nepracuje. Jedna tunelová rúra je 50 metrov od prerazenia, druhá rúra 150 metrov od prerazenia. Máme záujem obe strany pokračovať vo výstavbe tohto tunela, hľadáme len to správne riešenie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s hospodárnosťou,“ informoval vo štvrtok na sociálnej sieti Doležal. Ako dodal, keď na to bude priestor a so zhotoviteľom dospejú k dohode, tak vysvetlia, v čom bol spor aj ako ho vyriešili.

Minister nedávno už priznal, že v spore so zhotoviteľom diaľničného úseku pri Ružomberku ide o právny a finančný problém, ktorý sa snažia riešiť. Termín dokončenia výstavby problematického, päť rokov meškajúceho úseku diaľnice podľa šéfa rezortu dopravy zostáva stále reálny do konca roka 2023 alebo začiatkom roka 2024, ale podmienkou toho je dosiahnutie dohody so zhotoviteľom.

Požiadavky na zvýšenie zmluvnej ceny

Obchvat Ružomberka v dĺžke takmer 15 kilometrov mal byť pôvodne dokončený v roku 2017, neskôr sa hovorilo o termíne do konca roka 2023. Pre zosuv pri západnom portáli tunela Čebrať museli stavbu preprojektovať, zmeniť trasu a predĺžiť tunel. To malo vplyv na predĺženie lehoty výstavby aj na zvýšenie zmluvnej ceny, medzitým sa výrazne zvýšili ceny stavebných materiálov a prác.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 až 2020. Dôvodom spomalenia prác na stavbe D1 Hubová – Ivachnová môžu byť požiadavky zhotoviteľa na ďalšie zvýšenie zmluvnej ceny. Tá z pôvodnej sumy 227 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty po uzavretí dodatkov k zmluve vzrástla priebežne takmer na 290 mil. eur a následne na 307 mil. eur bez dane.