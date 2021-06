Pre opravu mosta každý deň pred Bratislavou kolabuje doprava, ale minister Doležal kritiku odmieta

Minister dopravy Andrej Doležal odmieta kritiku za opravu mostu nad železničným koridorom na diaľnici D2 medzi Stupavou a Bratislavou, pre ktorú každodenne kolabuje doprava smerom do hlavného mesta.

Podľa neho posunutie termínu opravy mostu zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) by nič nevyriešilo, lebo by sa len posunula tvorba kolón z konca júla na september. Zároveň pripomenul, že aktuálne riešenie dopravy v danom úseku vzniklo po odporúčaní dopravnej polície. Keby zvolili inú alternatívu, doprava by kolabovala podľa neho na iných miestach D2.

O aktuálnej situácii, ako aj o snahe rezortu dopravy skrátiť stavebné práce do septembra, diskutoval minister Doležal na mimoriadnom rokovaní hospodárskeho výboru Národnej rady SR. To zvolal predseda výboru, poslanec Peter Kremský, ktorý si myslí, že NDS sa k oprave mosta postavila veľmi nezodpovedne, lebo súčasné dopravné riešenie spôsobuje niekoľkohodinové zápchy.

Zle riešená dopravná infraštruktúra

Minister Doležal upozornil, že Bratislava nemá dobre riešenú dopravnú infraštruktúru, či už v súvislosti s diaľnicou D1, alebo D2, lebo keby sa kdekoľvek čokoľvek stalo, výrazným spôsobom to ovplyvní dopravu.

V súvislosti s častou kolabujúcou dopravou vyzdvihol význam čo najskoršieho dokončenia bratislavského nultého obchvatu, aby Bratislava mala dopravnú alternatívu. Priznáva však zlyhanie v komunikácii zo strany diaľničiarov, ktorí majú občanov v dostatočnom predstihu upozorniť na pripravované opravy ciest či mostov. Podľa Doležala by mohli ponúknuť ľuďom ako alternatívu železničnú dopravu.

„Medzi šiestou a siedmou hodinou ráno idú z Malaciek štyri vlaky. My sme spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko pripravení operatívne pridávať ďalšie vlaky,“ dodal Doležal s tým, že jeho cieľom je dosiahnuť také riešenie, ktoré neohrozí začiatok nového školského roka.

Opravu plánujú robiť takmer tri mesiace

Keďže NDS opravuje most na diaľnici D2, doprava v smere do Bratislavy je vedená po druhej strane a zúžená do jediného pruhu. Opravu plánujú robiť takmer tri mesiace. Ako upozornil poslanec Kremský, diaľnica D2 nie je len taký obyčajný vjazd do Bratislavy.

„Je to tranzitná diaľnica z Nemecka a Česka smerom na západné Slovensko, ale aj do Maďarska, Rumunska a na Balkán. Navyše začali túto opravu ešte pred koncom školského roka,“ zdôraznil Kremský.

Okrem ministra Doležala zavolal Kremský na rokovanie hospodárskeho výboru aj predsedu predstavenstva NDS Juraja Tlapu: „Okrem toho, že situácia strpčuje život občanom, spôsobuje to veľké problémy aj priemyslu, napríklad dovozu súčiastok do Volkswagen Slovakia,“ dodal Kremský s tým, že o pár dní na tejto významne využívanej diaľnici navyše pribudnú tisícky dovolenkárov.