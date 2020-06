Pre veľký záujem návštevníkov začne na Horehroní premávať ďalší zážitkový vlak, Zbojnícky expres odštartuje sezónu už o pár dní

Medzi regiónmi Horehronie a Gemer pribudne toto leto ďalší zážitkový vlak – Zbojnícky expres. Prevádzku odštartuje jazdou z Brezna do Tisovca v nedeľu 19. júla. Ako agentúru SITA informovala špecialistka destinačného marketingu Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (RA BBSK) Zuzana Jóbová, vlak nadviaže na vlaňajší úspech Horehronského expresu, ktorý bude aj v tejto sezóne premávať na trase Brezno – Telgárt – Mlynky. Pre oba expresy sa konajú dobrovoľnícke upratovacie akcie, ktoré v Tisovci pokračujú už tento víkend.

O historické vlaky je veľký záujem

„Na základe minulej letnej skúsenosti sme sa opäť rozhodli finančne podporiť túto turistickú atrakciu prostredníctvom našej krajskej organizácie cestovného ruchu. A nie len to. Keďže sa ukazuje, že historické vlaky sú atraktívna téma, vypravíme historické zážitkové vlaky aj na iných miestach kraja,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter.

Nostalgický motorový vláčik Zbojnícky expres bude premávať z Brezna do Tisovca cez sedlo Zbojská v troch termínoch – 19. júla, 2. a 23. augusta.

Na tejto trati z Tisovca do Sedla Zbojská jazdí v lete aj historická vlaková súprava ťahaná vyše storočnou parnou zubačkou udržiavanou dobrovoľníkmi z občianskeho združenia OZ Zubačka.

Návšteva železničného múzea

Tá sa na trať dostane prvýkrát 4. júla. Cesta Zbojníckeho expresu bude zaujímavá nielen vďaka atraktívnemu „zbojníckemu“ programu priamo vo vlaku, ale aj výhľadom na slovenskú prírodu a technické pamiatky, predovšetkým železničné premostenia.

Konečná zastávka Tisovec turistom ponúka návštevu miestneho železničného múzea, v ktorom v sobotu 13. júna zrevitalizujú exteriér, interiér a historické exponáty dobrovoľníci.

„Múzeum zubačky približuje úžasnú históriu tejto unikátnej železničnej trate, ktorá písala regionálne dejiny. Zaujímavé informácie a historické exponáty návštevníkom múzea umocnia pôžitok z jazdy po tejto trati či už na Zbojníckom exprese alebo parnej zubačke“, uviedol Viktor Brádňanský z OOCR Gemer.

Lístky online

Stretnutie dobrovoľníkov, ktorí budú chcieť priložiť ruku k dielu je v sobotu o 9:30 na železničnej stanici v Tisovci.

Cieľom historických zážitkových vlakov v banskobystrickom kraji je ponúknuť nezvyčajný zážitok a prepraviť k turistickým atraktivitám regiónov, v ktorých tieto vlaky premávajú.

„Vlaky majú obmedzený počet jázd, pretože sú to historické súpravy, ktoré jednoducho treba šetriť. Zároveň kapacita vláčikov je z tohto dôvodu obmedzená. Vozne prikladáme len tak, aby to historické lokomotívy utiahli. Preto sa pri jednotlivých jazdách pohybujeme v kapacite od 80 do 120 osôb,“ uviedla Eva Macuľová z krajskej cestovnej kancelárie, ktorá má vlaky ako turistický produkt v ponuke.

Záujemcom preto odporúča kúpiť si lístky vopred online na destinačnom portáli Banskobystrického kraja TU.