Na električkovej trati do Petržalky sa opäť pracuje, projekt dostal po dohode magistrátu a zhotoviteľa zelenú (video+foto)

Bratislava obnovila práce na výstavbe predĺženia električkovej trate do Petržalky. Ako minulý týždeň avizoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo, v týchto dňoch opäť spustili práce na novej trati.

Dohoda so zhotoviteľom

„Jeden z najväčších dopravných projektov dostal po mesiacoch vyjednávania medzi magistrátom a zhotoviteľom opäť zelenú,“ konštatuje Petržalka na sociálnej sieti s tým, že zhotoviteľ aktuálne pracuje napríklad na vytvorení odklonu križovatky Jantárova cesta – Rusovská cesta.

Pokračovanie prác umožnil podpis dodatku zmluvy medzi obidvomi stranami, ktorý hovorí o úprave cien materiálu v súlade s usmernením Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Zmena ceny z dôvodu inflácie

„Jeho podstatou je možnosť zmeny cien vysúťažených verejných zákaziek z dôvodu pretrvávajúcej vysokej inflácii a značnému zdražovaniu stavebných materiálov podľa transparentných, férových a vopred dohodnutých podmienok,“ priblížila mestská časť.

Ako dodala, dodatok zmluvy z dielne hlavného mesta tak po novom pri tomto projekte počíta aj s priebežnou cenotvorbou v reálnom čase.

Dlhšia trať a nové zastávky

Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka 18. novembra 2021. Trať by mala byť dokončená do konca roka 2023, celková zmluvná hodnota zákazky je takmer 74,6 mil. eur bez DPH.

Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 kilometra a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.