Prepúšťanie v Cargu je nevyhnutné, Doležal chce ozdravnými opatreniami zachrániť zvyšných zamestnancov

Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO) čaká radikálna transformácia a prepúšťanie stoviek zamestnancov. Od 1. novembra do konca tohto roka ZSSK Cargo opustí 490 zamestnancov.

Ozdravné opatrenia pre Cargo

Podľa ministra dopravy Andreja Doležala je prepustenie takmer 500 ľudí z Carga nevyhnutné na zachovanie ďalších pracovných miest a fungovanie spoločnosti. Konštatoval to v stredu po rokovaní vlády.

„Ohlásili sme 490 ľudí do hromadného prepúšťania. Beriem to veľmi osobne, sú to moji kolegovia. Vláda sa však musí správať hospodárne. Až 70 percent portfólia, ktoré Cargo vozí, je železná ruda a produkty, ktoré s ňou súvisia. Práve v tejto oblasti bol od roku 2018 prepad prepravy o 30 percent. Navyše bola odstavená pec v U.S. Steele a v Třinci. Slovensko tiež odstavuje hornonitriansky región. Toto všetko viedlo k tomuto nepopulárnemu kroku, jednýmu z mnohých opatrení, ktoré voláme ozdravné opatrenia pre Cargo,“ uviedol v stredu Doležal.

Pomôcť by mohli jednovozňové zásielky

Minister dopravy však zároveň dodal, že spoločnosť Cargo čaká aj prijatie mnohých manažérskych opatrení na ozdravenie spoločnosti.

„Nejdeme teda len prepúšťať, schválime prijatie ďalších manažérskych opatrení ako spoločnosť ozdraviť. Napríklad sa zameriame na jednovozňové zásielky, doteraz to boli iba ucelené vlaky. Všetkými týmito krokmi zachraňujeme ďalších 5 000 pracovných miest. S privatizáciou nateraz nepočítame, sústredíme sa na ozdravný plán,“ uzavrel Andrej Doležal.