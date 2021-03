Prešov dostane na trolejbusovú dopravu milióny eur, zmodernizuje aj priestory základne

Ministerstvo dopravy zverejní tri vyzvania na projekty trolejbusovej dopravy v Prešove z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v hodnote 7,5 milióna eur. Dopravný podnik mesta Prešov pripravuje už tretí projekt zameraný na nákup nových a moderných trolejbusov.

K už dodaným 25 novým trolejbusom pribudne 10 parciálnych, teda hybridných trolejbusov, štyri štandardné 12-metrové a šesť kĺbových 18-metrových trolejbusov s pomocným pohonom. Ako ďalej informoval rezort dopravy prostredníctvom sociálnych sietí, ich obstaranie a následné dodanie je plánované do konca tohto roku.

Pribudne 35 trolejbusov

Flotila dopravného podniku mesta Prešov sa v tomto programovom období rozšíri podľa ministerstva dopravy spolu o 35 nových trolejbusov z prostriedkov EÚ. K trolejbusom sa naprojektuje aj modernizácia údržbovej základne. V budúcom roku by mesto Prešov malo podľa plánu začať realizovať aj projekt jednosmerného prepojenia Solivarskej ulice s Košickou.

Pôjde o výstavbu nového jednosmerného prepojenia medzi križovatkou ulíc Východná a Solivarská v smere k železničnej stanici. Predpoklad realizácie je podľa rezortu dopravy v rokoch 2022 a 2023.

Ekologickejšia forma dopravy

„Aj keď Prešovčania najviac žiadajú nové cesty pre svoje mesto, my nezabúdame ani na ekologickejšie formy dopravy. Dôležitá je ich komplexná príprava a realizácia, k novým vozidlám je potrebné naplánovať aj údržbu a efektívne trate. To sa v Prešove deje a verím, že to posilní vôľu obyvateľov na plnohodnotné využívanie verejnej dopravy,“ podotkol minister dopravy Andrej Doležal s tým, že modernizácia údržbovej základne trolejbusov zabezpečí pripravenosť areálu na zmenu vozového parku a zároveň jej modernizáciu a rekonštrukciu nevyhovujúcich priestorov.

Predpokladaný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je viac ako 750 tisíc eur. Dokumentácia má byť hotová v budúcom roku.