Prešovčania sa znovu zapoja do kampane Do práce na bicykli, odmenou im budú ceny aj nižšia uhlíková stopa

Mesto Prešov sa aj tento rok zapojí do kampane Do práce na bicykli, podporujúcej rozvoj udržateľnej mobility v mestách. Aktuálnym mottom súťaže je ´Zmenu mám na dosah ruky´. Registrácia tímov potrvá do 7. júna.

Bicykel využíva čoraz viac ľudí

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, účasťou v rámci národnej kampane sa mesto každoročne snaží prispievať k zlepšovaniu klímy a znižovaniu uhlíkovej stopy.

„V Prešove sa nám podarilo v uplynulých rokoch vybudovať niekoľko kilometrov úplne nových cyklochodníkov, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou mestskej cyklistickej infraštruktúry. Aj vďaka tomu čoraz viac ľudí využíva bicykel na cestu do práce, prípadne na rekreáciu a šport v rámci voľnočasových aktivít. Zapojením sa do projektu Do práce na bicykli chceme ešte viac podporiť zdravý životný štýl obyvateľov Prešova a ekologický spôsob dopravy,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

V hre sú aj nové cyklostojiská

Zamestnanci, ktorí majú v Prešove trvalé bydlisko alebo do Prešova dochádzajú za zamestnaním, sa môžu so svojimi tímami registrovať do utorka 7. júna prostredníctvom webovej stránky www.dopracenabicykli.eu. Registrácia je určená pre dvojčlenné až štvorčlenné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas júna dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu.

Okrem individuálnych cien udeľovaných na národnej a lokálnej úrovni podporia zapojení cyklisti svojou účasťou v súťaži aj mesto Prešov. Tri samosprávy, v ktorých sa do kampane zapojí viac ako 100 účastníkov, budú v hre o cyklostojiská.

Prekoná tento ročník ten minulý?

Do súťaže sa vlani v Prešove zapojilo 278 účastníkov v rámci 82 samostatných tímov. Prešovčania najazdili na bicykli do práce spolu viac ako 42 473 kilometrov počas 6 803 jázd, vďaka čomu ušetrili 11 119 kilogramov CO2.