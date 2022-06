Prešovský kraj začína s opravou viacerých ciest a mostov, najstarší bol postavený v roku 1890

V Prešovskom kraji sa budú počas nasledujúcich mesiacov opravovať viaceré úseky a mosty za dokopy približne 8,5 milióna eur.

Do rúk stavebníkov v piatok Prešovský samosprávny kraj odovzdal pätnásť úsekov ciest s celkovou dĺžkou viac ako 20 km v objeme takmer tri milióny eur, na opravu čaká aj osem mostov za takmer 5,5 miliónov.

Peniaze budú z vlastných zdrojov

Práce sa budú týkať prvej etapy odstránenia havarijných a nevyhovujúcich stavov, financovať ich bude kraj z vlastných zdrojov.

Obnovy sa dočkali aj štyri mosty pod Tatrami a na Spiši, na ktoré pôjde 2,6 milióna eur. Najdlhšie sa bude podľa riaditeľa Správy a údržby ciest PSK Marcela Horvátha pracovať na moste v Huncovciach (okr. Kežmarok), a to 240 dní. Most v intraviláne obce už bol v zlom stave, kraj do neho investuje viac ako 694-tisíc eur.

Vo Vyšných Repašoch (okr. Levoča) zase obnovia most ponad miestny potok za viac ako 525-tisíc eur a ďalších viac ako 877-tisíc eur ide na most v Lendaku (okr. Kežmarok).

Nový most postavia pri Veľkej Frankovej (okr. Kežmarok), investícia si vyžiada takmer 538-tisíc eur. Starosta obce Pavol Soľava pre agentúru SITA v minulosti potvrdil, že most je v dezolátnom stave a hrozí jeho zrútenie.

Vymenia nosnú konštrukciu

Okrem vyššie spomínaných bude kraj opravovať mosty aj v Radvani nad Laborcom (okr. Medzilaborce) a za obcou Križovany (okr. Prešov) ponad potok Križovianka. V okrese Sabinov to bude most cez potok Karnišov v Nižnom Slavkove a v Jarovniciach ponad potok Malá Svinka.

„Najdrahší most, ktorý ideme rekonštruovať, je v Nižnom Slavkove v hodnote 1,4 milióna eur, najstarší most spomedzi rekonštruovaných je v obci Radvaň nad Laborcom, postavený bol v roku 1890,“ informoval Horváth. Na väčšine z nich sa bude meniť nosná konštrukcia.

Prešovský kraj má podľa jeho predsedu Milana Majerského najviac kilometrov ciest druhej a tretej triedy, dokopy je to 2 500 kilometrov, a tiež mostov, ktorých je 1 237.

Ostane len päť kilometrov

„Podpisom zmlúv znížime počet ciest v havarijnom stave zo 74 kilometrov na päť kilometrov, teda už iba tie nám ostane opraviť,“ uviedol to v piatok pre médiá počas odovzdávania stavby vo Vyšných Repašoch.

Podľa jeho slov sa pripravujú aj obnovy úsekov cez projekty v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg či z európskych štrukturálnych fondov v hodnote takmer 20 miliónov eur. Je medzi nimi napríklad aj Cesta slobody vo Vysokých Tatrách.