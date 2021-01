Prestavba križovatky na problematickom vjazde do Zvolena zo Sliača nebude ani v tomto roku

Dlho očakávanú prestavbu križovatky na vjazde do Zvolena zo Sliača na okružnú križovatku avizoval Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spolu s mestom Zvolen už v októbri 2018. Vtedy zazneli sľuby, že križovatka by mohla byť hotová do konca roka 2019.

Táto stavba je už tretí rok medzi vytypovanými úsekmi ciest na rekonštrukciu v rámci rozpočtu kraja so sumou 350-tisíc eur.

Napriek tomu sa podľa informácií, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, výstavba tejto križovatky ani v roku 2021 nezačne. Dôvodom sú nevysporiadané pozemky.

Verejné obstarávanie

Mesto Zvolen na základe vzájomnej dohody s BBSK zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod križovatkou a vydanie územného rozhodnutia pre križovatku.

Následne BBSK na základe podmienok z územného rozhodnutia prostredníctvom verejného obstarávania vyberie a zazmluvní projekčnú spoločnosť na vypracovanie projektu na stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Rokovanie s majiteľmi pozemkov

„Podklady pre verejné obstarávanie projektanta má BBSK pripravené od polovice minulého roka, no nakoľko Mesto Zvolen ešte stále rokuje s majiteľmi pozemkov a schvaľuje odkúpenie týchto pozemkov, BBSK nemôže vypracovať ďalšie stupne projektu. Sme ale pripravení na odovzdanie pomyselnej štafety a hneď ako dostaneme podklady od mesta Zvolen, zverejníme súťaž,“ objasnila hovorkyňa s tým, že na križovatku nie je ani spracovaný rozpočet, lebo nie sú zrejmé podmienky z územného rozhodnutia.

Na križovatku je vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie, ktorý si objednávalo mesto Zvolen. „Pokiaľ sa neukončí inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a nestanovia sa všetky podmienky stavebného úradu a dotknutých orgánov, nie je možné spustiť verejné obstarávanie pre vyššie stupne dokumentácie,“ doplnila Štepáneková.

Rozsah projektu

„Vzhľadom na rozsah projektu a tiež na zákonné lehoty dotknutých orgánov sú verejné obstarávanie, projekčné práce a následná inžinierka činnosť potrebná pre získanie stavebného povolenia odhadované na približne jeden rok,“ uzavrela hovorkyňa krajskej samosprávy.

Stavba môže začať až po tom, ako bude mať právoplatné stavebné povolenie.