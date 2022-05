Prevádzkovatelia malých plavidiel s vlastným pohonom sa majú odbremeniť od registračnej povinnosti

Prevádzkovatelia malých plavidiel s vlastným strojovým pohonom by sa mali od októbra tohto roka odbremeniť od registračnej povinnosti. Podľa nových pravidiel by sa mali zapisovať do registra malé plavidlá s výkonom pohonného strojového zariadenia väčším ako 11 kW.

V súčasnosti sa pritom do registra plavidiel zapisujú plavidlá, ktorých výkon pohonného strojového zariadenia je väčší ako 4 kW. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorý do parlamentu predložili poslanci Jaroslav Karahuta (Sme rodina), Jozef Lukáč (Sme rodina), Eva Hudecová (Sme rodina) a Miroslav Žiak (SaS).

Vplyv na bezpečnosť

Táto zmena podľa poslancov nebude mať vplyv na bezpečnosť prevádzky malých plavidiel. „Povinnosť byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pri vedení malého plavidla zostáva v zákone zachovaná aj pri výkone pohonného strojového zariadenia väčšom ako 4 kW,“ upozorňujú.

Týmto krokom sa podľa nich priblížime aj k podmienkam registrácie malých plavidiel napríklad v Maďarsku, s ktorým má Slovensko najdlhší spoločný úsek hraničnej vody Dunaj, kde registrácii podliehajú malé plavidlá s výkonom vlastného strojového pohonu nad 14,7 kW.

Zosúladenie podmienok

Novelou zákona sa tiež majú zosúladiť podmienky prevádzky malého plavidla na nesledovaných vodných cestách medzi Českou republikou a Slovenskom. Umožňuje sa viesť malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom bez preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla aj na ostatných nesledovaných vodných cestách Slovenska.

V Českej republike je podľa predkladateľov na nesledovanej vodnej ceste – Baťovom kanáli možné viesť malé plavidlo aj bez preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.

„Baťov kanál je nesledovanou vodnou cestou aj na území Slovenska, na tomto úseku však platí povinnosť byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla aj pre plavidlá registrované v Českej republike, čo spôsobuje prekážku v rozvíjaní turistického ruchu na tejto nesledovanej vodnej ceste medzi oboma susediacim republikami,“ upozornili.