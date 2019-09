Pri Mlynských Nivách už nezaparkujete, Ružinov zavádza parkovaciu politiku

V bratislavskej mestskej časti Ružinov poslanci dokončujú prípravu pilotného projektu parkovacej politiky v okolí Mlynských Nív – na sídlisku 500 bytov. Hlavným dôvodom uprednostnenia tejto oblasti je výstavba novej Autobusovej stanice Mlynské Nivy a bulváru, s ktorým sú spojené viaceré dopravné obmedzenia a uzavretie niektorých bočných ulíc.

Ružinovčania konečne zaparkujú pred svojimi domami

„Na sídlisku 500 bytov zavedieme rezidentskú parkovaciu zónu, kde na väčšine parkovacích miest, budú môcť parkovať iba obyvatelia s trvalým pobytom počas dňa. Pôjde o podobný systém, aký je zavedený v Starom meste. Pre návštevníkov bude vyhradených približne 10% parkovacích miest a veľké záchytné parkovisko na Bazovej ulici, v bývalom areáli OLO,“ informoval Martin Chren, starosta mestskej časti Ružinov.

Ak sa stihnú všetky schvaľovacie procesy spolu s technickými záležitosťami ako je namaľovanie čiar či osadenie dopravného značenia, systém by mal fungovať od 1. novembra tohto roka.

„Pilotný projekt na sídlisku 500 bytov začíname skôr, aby sme obyvateľom tohto sídliska kompenzovali to, že stratili parkovacie miesta na Páričkovej ulici počas rekonštrukcie Mlynských Nív. V roku 2021 by mala začať platiť celomestská jednotná parkovacia politika v rámci, ktorej budeme vytvárať zóny aj v ďalších častiach Ružinova. V novembri chceme rozbehnúť podrobné dopravné prieskumy, aby sme zistili, kde budú takéto rezidenčné zóny prínosom. Ak by všetko išlo bez problémov, tak by sme do konca tohto volebného obdobia mohli stihnúť vybudovať rezidentské zóny od Nív až po Bajkalskú ulicu,“ predstavil plány starosta.

Obyvatelia sa budú musieť registrovať

O pravidlách parkovania v rezidenčnej zóne – 500 bytov, sa momentálne rokuje. Starosta informoval, že sa bude snažiť preferovať jednotný postup, platný od roku 2021, zavedením celomestskej parkovacej politiky v Bratislave.

„Základnou podmienkou bude trvalý pobyt. Obyvatelia budú musieť preukázať trvalý pobyt a nejaký vzťah k vozidlu, na ktoré žiadajú povolenie. Budeme sa snažiť vytvoriť detašované pracovisko priamo v dome kultúry Nivy, aby si obyvatelia sídliska 500 bytov vedeli vybaviť parkovaciu kartičku v blízkosti ich bydliska a nemuseli chodiť na Miestny úrad do Ružinova,“ priblížil Chren.

Starosta dodal, že v rámci pilotného projektu, poslanci mestskej časti uvažujú nad možnosťou poskytovať rezidentskú kartičku obyvateľom zadarmo.

Investícia je v prospech obyvateľov

Vybudovanie rezidenčnej zóny bude financované z rozpočtu mestskej časti Ružinov. Ako uviedol starosta Ružinova, pôjde o niekoľko 10-tisícovú investíciu, na ktorú má mestská časť vyčlenené finančné zdroje od februára tohto roka. Z týchto peňazí sa zaplatia projekty, maľovanie modrých čiar či zmena dopravného značenia.

„V rámci pilotného projektu na sídlisku 500 bytov neriešime návštevnícke parkovanie. Čiže sa nerieši žiadne spoplatnenie, automaty, pretože nevidíme dôvod na to, aby si Ružinov vymýšľal nejaký platobný systém pre návštevníkov, keď o rok a pol príde celomestská parkovacia politika a mesto prinesie úplne iné automaty, prípadne inú aplikáciu na mobil,“ objasnil starosta.

Zaparkujú už iba rezidenti

Odkedy sa v tejto lokalite za posledné roky postavilo niekoľko bussiness centier, Ružinovčania každodenne riešia problém s parkovaním pred svojimi domami. Ulice sú plnené áut zamestnancov, ktorí tu pracujú. Situácia sa však čoskoro zmení.

Systém bude nastavený tak, že vo vyhradených hodinách, s najväčšou pravdepodobnosťou od rána 8:00 do 16:00 – 17:00 hodiny, tu zaparkujú len osoby s trvalým pobytom.

Návštevníci budú môcť zaparkovať na záchytnom parkovisku na Bazovej ulici bezplatne, v podzemných garážach, alebo môžu využiť mestskú hromadnú dopravu.

Na dodržiavanie pravidiel parkovacej politiky v okolí Mlynských Nív, budú dohliadať policajné zložky. Vodič, ktorý nebude rešpektovať nastavený systém, bude odtiahnutý.

V prvý týždeň od spustenia parkovacej politiky na sídlisku 500 bytov, bude prebiehať informačná kampaň. Cieľom je upozorniť ľudí na nové pravidlá a možnosti parkovania na iných miestach.

Služobné vozidlá dostanú zelenú

Firmy, ktoré majú v tejto lokalite sídlo, určite nejaké povolenie na parkovanie dostanú, sľubuje Chren. Táto otázka bude však ešte predmetom diskusie, aby sa našlo vhodné riešenie prerozdeľovania parkovacích kariet.

Starosta však vylúčil možnosť, že by sa rozdali parkovacie kartičky každému zamestnancovi, v prípade, že firma zamestnáva 100 ľudí.

Chren taktiež uviedol, že ak bude mať obyvateľ s trvalým bydliskom k dispozícii služobné vozidlo na súkromné účely, bude si na toto auto môcť vybaviť rezidentskú kartičku.

Budovanie parkovacích domov je kľúčové

Aby mimo Bratislavčania prichádzajúci do hlavného mesta za prácou, mali možnosť na okraji mesta zaparkovať a prestúpiť do MHD, je nevyhnutné budovať záchytné parkoviská alebo parkovacie domy.

„Snažíme sa riešiť takéto parkovanie. Momentálne sú však prioritné tie vo vnútri sídlisk, kde obyvatelia nemajú kde parkovať, pretože Ružinov nebol kapacitne postavený na takýto počet vozidiel, ktorý tu máme dnes. Máme k dispozícii vzorové modely, na základe ktorých sa vypočítalo, že ak by mali všetky vozidlá legálne zaparkovať, potrebovali by sme 3-násobok už dnes existujúcich parkovacích miest,“ odpovedal starosta na otázku, či sa v Ružinove vybudujú parkovacie možnosti na okraji mesta.

Za najväčší problém starosta označil postoj niektorých obyvateľov, ktorí síce chcú parkovacie domy, no nie pred svojim domom.

„Máme rozpracovaných 12 návrhov parkovacích domov. Dúfame, že aspoň určitá časť obyvateľov príjme takúto myšlienku a postaví sa prvý – modelový parkovací dom. Keď Ružinovčania zistia, že takáto stavba nijakým negatívnym spôsobom neovplyvnila ich život, práve naopak, že im pribudli parkovacie miesta s ďalšími službami, budú súhlasiť s výstavbou ďalších parkovacích domov,“ verí starosta.

„Moja predstava je budovať dvojpodlažné parkoviská vo vnútri bloku, ktoré by boli postavené trochu do zeme – trochu nad zem. Takto by namiesto 60 áut, zaparkovalo 120,“ konštatuje Chren.

Predajom niektorých parkovacích miest Ružinovčanom, by sa mohla vrátiť aspoň časť investície, ktorá by bola následne použitá na stavbu ďalších parkovacích domov.

Starosta je presvedčený, že klesne počet áut v meste

Starosta Ružinova je presvedčený, že počet áut zavedením parkovacej politiky na sídlisku 500 bytov, klesne. „Ak nerezidentom znemožníme parkovanie, pričom ich bude môcť polícia pokutovať, tak jednoducho prestanú chodiť do centra mesta. Zaparkujú niekde na okraji mesta, na záchytnom parkovisku alebo presadnú do MHD,“ tvrdí starosta.

Uviedol, že dokonca aj dopravné obmedzenia v okolí Mlynských Nív, ktoré sa zaviedli v januári ukázali, že s dostatočnou motiváciou presadli tisíce ľudí do verejnej dopravy.

„Je nám jasné, že do mestskej dopravy nemôže presadnúť každý, ale stále existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí do MHD presadnúť môžu,“ uzavrel Chren.