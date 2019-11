Pri priemyselnom parku pri Kežmarku postavia okružnú križovatku a obnovia železničné priecestia

Pri Kežmarku už začali s prípravou výstavby okružnej križovatky. Ide o súčasť projektu ďalšieho dobudovania priemyselného parku, na ktorý samospráva získala dotáciu 2,27 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Zabezpečiť má dopravné napojenie nového výrobného závodu Mubea na štátnu cestu prvej triedy č. 66.

Začali s prácami

„V rámci prípravy územia pre vstup nového investora sa v prvom štvrťroku 2019 zrealizovala preložka sietí za približne 830-tisíc eur,“ uviedla pre agentúru SITA vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku na Mestskom úrade v Kežmarku Eva Kelbelová.

Po ukončení verejného obstarávania dodávateľa sa v októbri podľa jej slov začalo s ďalšími prácami, ktoré súvisia s plánovanou výstavbou križovatky, prístupovej cesty, ale aj prestavbou železničného priecestia.

So samotnou výstavbou okružnej križovatky by sa podľa Kelbelovej malo začať koncom tohto mesiaca, ak to dovolia klimatické podmienky. „Snahou mesta Kežmarok a dodávateľa stavby je všetky stavebné objekty ukončiť ešte v roku 2019,“ dodala.

Rekonštrukcia železničných priecestí

Okrem výstavby kruhového objazdu na ceste I/66 za Pradiarňou sa počíta aj s rekonštrukciou dvoch železničných priecestí. Prvým je to v Pradiarni smerujúce k záhradkám a druhým priecestie smerujúce od hlavnej cesty k súčasnému štrkovisku. Prvé priecestie rozšíria o chodník, to druhé o jeden jazdný pruh a cyklistický chodník.

„V rámci výstavby nového závodu budú na dvoch jestvujúcich nezabezpečených priecestiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti priemyselného parku na jednokoľajnej železničnej trati Poprad-Tatry – Plaveč, vybudované priecestné zabezpečovacie zariadenia,“ informoval v minulosti o niektorých z plánovaných prác hovorca Železníc Slovenskej republiky Michal Lukáč.

V utorok 19. novembra sa začali výlukové práce na prvom z priecestí. V úseku Spišská Belá zastávka – Kežmarok platí od 8:00 do pondelka 25. novembra do 14:00. Na ďalšom by sa malo pracovať na budúci týždeň. Podľa Kelbelovej by práce mali byť ukončené začiatkom decembra. Realizuje ich mesto, pričom následne po rekonštrukcii budú priecestia bezodplatne prevedené do správy ŽSR.