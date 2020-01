Prípad mýtny systém by mala vyšetriť NAKA, odstúpenie od zmluvy nazval Bugár katastrofou

Zodpovednosť za mýtny systém, z ktorého zhruba polovicu príjmov získava súkromná spoločnosť SkyToll, by podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára mali niesť tí, čo v roku 2009 podpísali zmluvu o prevádzke výberu mýta. Ako Bugár ďalej povedal v nedeľu v televíznej relácii RTVS O 5 minút 12, mala by to vyšetriť Národná kriminálna agentúra.

Nereálna a neakceptovateľná požiadavka

Ministrom dopravy bol vtedy Ľubomír Vážny (Smer-SD) v prvej vláde Roberta Fica, generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) bol v tom čase Igor Choma (Smer-SD).

Zastavenie výberu mýta, čo žiadala Únia autodopravcov Slovenska počas nedávneho štrajku, šéf Mosta-Híd odmietol. Bola to nereálna a neakceptovateľná požiadavka aj pre vládu počas rokovania viacerých jej členov s autodopravcami.

„Museli by sme platiť. Ale čo je horšie, zoberte si kamionistov, Poliakov, Ukrajincov. Okamžite by chodili cez nás, rozbili by ešte aj tie cesty, ktoré ako tak fungujú, a neplatili by mýto,“ povedal Bugár.

Nespravodlivé nastavenie mýtneho systému

Líder koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu (PS/Spolu) Michal Truban pripomenul, že jedným z dôvodov štrajku autodopravcov bolo nespravodlivé nastavenie mýtneho systému, keďže súkromný prevádzkovateľ má na výnosoch z neho až polovičný podiel a minimum peňazí z mýta ide na výstavbu a opravy diaľnic a ciest.

„Keď tam prídeme, zavolám najlepších právnikov, aby išli robiť pre štát, aby urobili audity. Oveľa dôležitejšie je o tom s nimi vyjednávať, odstrániť ľudí, ktorí tam sú a ktorí majú s nimi niečo spoločné,“ povedal Truban.

Pokiaľ budú pri moci naďalej politici Smeru Peter Pellegrini či Robert Fico, tak sa podľa lídra PS/SPOLU s mýtnym systémom nič neurobí.

Predseda Mosta-Híd označil tiež za zlé, že polovica príjmov z výberu mýta končí na účte súkromného prevádzkovateľa, a nie štátu a že mýtna spoločnosť SkyToll nesúhlasí so zverejnením rôznych údajov zo zmluvy s NDS, inak by štát musel za to zaplatiť.

„Minister (minister dopravy a výstavby Árpád Érsek za Most-Híd – poz. red.) keď nastúpil, tak nechal vypracovať odborné analýzy, že koľko by nás to stálo. Bohužiaľ, bola by to katastrofa,“ poznamenal Bugár v súvislosti s možnosťou odstúpenia od mýtnej zmluvy. Tá je podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o kontrole prevádzky mýtneho systému nevýhodná pre štát.

Nový tender na výber mýta

Bugár uviedol, že minister dopravy mohol na základe mýtnej zmluvy poskytnúť SkyTollu opciu na ďalšiu prevádzku mýtneho systému o päť rokov.

Komisia podľa neho už začala pripravovať nový tender na výber mýta po roku 2022, kedy uplynie platnosť súčasnej zmluvy NDS so SkyTollom. V komisii na prípravu tendra budú mať zastúpenie aj autodopravcovia, ktorí tak môžu na základe vlastných skúseností predložiť návrhy a podnety.

Pokiaľ ide o výstavbu diaľnic a ciest, Truban je za to, aby sa k tomu nepristupovalo politicky, podľa toho, kto je z akého regiónu a kde potrebuje stavať. „Nech to robia odborníci, kde najviac potrebujeme cesty, čo bude najefektívnejšie. Zároveň hovoríme, že musíme podporovať aj verejnú dopravu, aj železničnú dopravu,“ uviedol Truban.

Bugár upozornil, že na ministerstve dopravy, za ktoré má Most-Híd politickú zodpovednosť od roku 2016, na výstavbu nových diaľničných úsekov neboli vtedy pripravené projekty. „Preto napríklad roky 2018 a 2019, ale hlavne 2018, boli o príprave projektov,“ povedal Bugár.

Stavebné firmy, ktoré pri výstavbe diaľnic sklamali, by podľa neho na Slovensku už nemali mať šancu. Ako príklad uviedol nedokončený úsek diaľnice D1 s tunelom Višňové, kde NDS pripravuje nový tender na dokončenie tohto úseku.