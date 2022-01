Problém s rušňovodičmi je dlhodobý, minister Doležal považuje za potrebné naštartovať vzdelávanie

Nedostatok rušňovodičov podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) nie je témou len posledných dvoch rokov. „Nedostatočné vzdelávanie, nedostatočná príprava, prestarnutý vek rušňovodičov je fakt, pravidelne odchádzajú do dôchodku,“ povedal v utorok šéf rezortu dopravy s tým, že súčasný manažment Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) sa snaží túto situáciu zvrátiť.

Doležal považuje za potrebné naštartovať proces vzdelávania, aby sa problém s chýbajúcimi rušňovodičmi a odriekaním vlakov v budúcnosti neopakoval. „Veľký problém je aj to, že my si rušňovodičov častokrát aj vychováme, ale potom nám ich ukradnú do súkromných spoločností dopravcov. Preto je veľmi dôležité, aby si benefitmi, príspevkami na presťahovanie alebo rastom mzdy železničná spoločnosť dokázala udržať rušňovodičov,“ uviedol minister.

Pripomenul, že viac ako tretina železničných tratí na Slovensku je v nevyhovujúcom stave, s trvalými alebo dočasnými obmedzeniami traťovej rýchlosti, čo má vplyv aj na osobnú dopravu. „Stav infraštruktúry je jeden z mnohých faktorov, ktoré vplývajú na dostupnosť spojov, alebo vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko denne vypraví viac ako 1 500 vlakov, to je mesačne viac ako 45-tisíc spojov,“ upozornil Doležal. Z toho niekoľko sto spojov má meškanie, alebo sú odrieknuté. Jeden z najvýznamnejších faktorov dostupnosti vlakov je podľa ministra stav infraštruktúry, ale patria k ním aj nehodové udalosti, zrážky so zverou, samovrahovia či poveternostné vplyvy, ale aj chýbajúci rušňovodiči a lokomotívy.