Realizácia tunela Karpaty závisí od procesu EIA, potom to bude už len otázka peňazí

Realizácia tunela Karpaty závisí od procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, ako aj od možností financovania. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) informuje o stave prípravy stavby na svojej webovej stránke.

„Hoci nová diaľnica D4 z bratislavských Jaroviec do Rače je v prevádzke od novembra 2021, stále jej chýba spojnica cez Malé Karpaty medzi Račou a Stupavou, kde by sa mala napojiť na diaľnicu D2 vedúcu do Brna,“ konštatuje samospráva. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal pre BSK uviedol, že podporuje túto myšlienku.

„Spomeňme si, aké problémy boli pri výstavbe obchvatu, alebo skôr polobchvatu D4/R7. Ak by bol býval súčasťou tohto polobchvatu aj tunel Karpaty, tak tú rúbaninu z tunela sme úplne ideálne mohli použiť do násypu D4 tak, ako to robia všade inde vo svete,“ uviedol minister. Na druhej strane však podľa neho treba rešpektovať, že ešte stále nie je platný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). „Keď budeme mať štúdiu EIA hotovú, potom to bude v úvodzovkách už len otázka peňazí,“ dodal.

„Prípravu celého úseku diaľnice D4 vrátane tunela Karpaty máme rozpracovanú. Aktuálne čakáme od ministerstva životného prostredia správu k záverečnú hodnoteniu EIA. Ministerstvu sme už zaslali aj odborný posudok, a teda čakáme na jeho stanovisko,“ poznamenala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Technická štúdia predpokladá dĺžku tunela 10 980 metrov, čím by sa stal najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku a zároveň druhým najdlhším dvojrúrovým tunelom v Európe. Predpokladané náklady sú viac ako miliarda eur. „Realizácia je závislá od ďalšieho priebehu prípravy, najmä posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie, ako aj od možnosti financovania,“ uzavrel samosprávny kraj.