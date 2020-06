Revolúcia v letectve! Najväčšie elektrické lietadlo na svete absolvovalo prvý let.

Letecká doprava zaznamenala ďalší historický míľnik. Doteraz najväčšie lietadlo na elektrický pohon absolvovalo svoj prvý úspešný let.

Ako informuje BBC, za úspechom stoja firmy magniX a AeroTEC, ktoré lietadlo poháňané výlučne elektrickou energiou zostrojili.

Pol hodina letu stále len 6 dolárov

Upravený stroj Cessna, ktorý nazvali eCaravan 208B, prvýkrát vzlietol 28. mája na letisku Grant County International Airport v americkom štáte Washington.

Lietadlo eCaravan má rozpätie krídiel 16 metrov, je v ňom miesto pre deväť pasažierov. Na palube testovacieho letu bol len pilot. Pohyboval sa vo výške 760 metrov rýchlosťou asi 160 km/hod. Let trval pol hodiny.

Výkonný riaditeľ magniX Roei Ganzarski poukázal na skutočnosť, že cena tohto letu dosiahla asi šesť dolárov. Cena za polhodinový let pri použití konvenčného benzínového motora by sa pritom vyšplhala na 300 až 400 dolárov.

Elektrické lietadlá ponúkajú nové možnosti leteckej prepravy. Ceny letov by mali znížiť až o 70 percent a sú šetrné k životnému prostrediu, keďže majú nulové emisie.

Nevýhodou je malý dolet

Elektrické lietadlá však zatiaľ majú jednu veľkú nevýhodu, a tou je krátky dolet. So svojou dvojkilovou batériou zvládne eCaravan preletieť asi 160 kilometrov. S plnou nádržou by ale mohol letieť vyše 2000 kilometrov.

Spoločnosti EasyJet a Wright Electric taktiež pracujú na vývoji elektrické lietadla, ktoré by malo 180 sedadiel a doletelo by až do vzdialenosti 500 kilometrov. Lietadlo by sa podľa nich mohlo začať používať už v roku 2030.

Mnohí však považujú tento termín za nereálny. Podľa Roberta Thomsona z konzultantskej spoločnosti Roland Berger môžeme v roku 2030 očakávať najskôr hybridné lietadlá, ktoré by mali oba pohony zároveň.

Vo vývoji je v súčasnosti vyše 200 lietadiel na elektrický pohon, BBC však konštatuje, že v dohľadnej dobe zatiaľ nemôžeme očakávať, že bezemisné lietadlá nahradia tie konvenčné.