Rok 2021 zrejme bude európskym rokom železníc, EK chce podporiť dopravu šetrnú k životnému prostrediu

V záujme zvýšenie podpory pre dopravu šetrnú k životnému prostrediu sa má rok 2021 vyhlásiť za európsky rok železníc. Informovala o tom v piatok Európska komisia (EK) potom, čo sa na príslušnom návrhu dohodli zástupcovia členských štátov a Európskeho parlamentu (EP).

Cieľom je dostať do centra pozornosti výhody verejnej dopravy, uviedla eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová. Napomôcť tomu majú výstavy, reklamné akcie a informačné kampane zamerané hlavne na mladých ľudí.

Ide o to, aby sa pre železnice nadchlo viac ľudí, uviedla europoslankyňa z frakcie Zelených Anna Deparnay-Grunenbergová. To je podľa nej dôležité pre transformáciu, v rámci ktorej má EÚ do roku 2050 prejsť na uhlíkovo neutrálnu dopravu. Konkrétne od iniciatívy očakáva vybudovanie európskej siete nočných vlakov a lepšie prepojenie národných železničných infraštruktúr.