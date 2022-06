Rušenie vlakových spojení spôsobí obrovskú katastrofu, podľa Doležala by sa civilizovaná krajina nemala uberať týmto smerom

Ak bude pre nedostatočné financovanie nevyhnutné zrušiť tretinu vlakov, bude to mať výrazne nepriaznivý vplyv na železničnú dopravu, vrátane zamestnancov štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK).

Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) svet ide opačným smerom a investuje do železníc. „Verím tomu, že k tomuto kroku nebude musieť prísť, lebo toto sú nezvratné zmeny,“ uviedol šéf rezortu v súvislosti s nedostatočným financovaním osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme.

„Európska komisia minulý týždeň poslala list, aby sme prijali opatrenia a stali sa menej závislými na ruskej rope a ruskom plyne. Okrem znižovania rýchlosti na diaľniciach nám odporučili, aby sme investovali alebo venovali sa viac verejnej osobnej doprave,“ upozornil na sociálnej sieti Doležal.

Chýba iba 24 miliónov eur

Ako poznamenal, Nemci dávajú bezprecedentné zľavy na lístky vo verejnej hromadnej doprave, aby ľudia nejazdili autami.

Mesačný lístok na všetky druhy dopravy bude stáť len 9 eur, zakúpiť si ho budú môcť dokonca aj turisti. „Dohodli sme sa na grafikone, dohodli sme sa na úsporách, nejaké sme priniesli a nejaké sme pripravení dodať ďalej. Ale bez peňazí sa doprava vo verejnom záujme realizovať nedá,“ podotkol minister dopravy.

Štát si podľa neho objednáva dopravné výkony, lebo vlakovú dopravu treba dotovať, a keď na to nedá peniaze, dopravné výkony nebudú. „Bude to katastrofa, presný opak toho, ako sa uberá celý civilizovaný svet. Bol by to nezvratný proces, lebo ak by sme zrušili tretinu tratí, tak musíme prepustiť príslušné vlakové čaty, vlakvedúcich. Ich už nenájdeme na trhu, je to nebezpečná vec,“ priblížil Doležal.

Železničná doprava je vo svete nosná

Minister dopravy pripomenul, že v rámci plánu dopravnej obsluhy je nastavený grafikon vlakovej dopravy v objeme 354 miliónov eur (na financovanie tejto sumy zo štátneho rozpočtu chýba 24 miliónov eur) a pripravujú ďalší grafikon s očakávanými ešte vyššími výkonmi.

Paralelne chystajú zavedenie národnej dopravnej autority, ktorá k týmto vlakom bude mapovať autobusovú dopravu. „Pripúšťame aj to, že tam, kde to nebude dávať ekonomický zmysel, nebudú jazdiť vlaky a budú jazdiť autobusy. Národná dopravná autorita bude koordinovať vlakovú a autobusovú dopravu,“ uviedol Doležal s tým, že vo svete je vlaková doprava nosná.

Rezort podľa neho v tejto súvislosti pripravuje zákon o verejnej doprave. Tento zámer je aj v programovom vyhlásení vlády a Pláne obnovy a odolnosti.