Rusi majú poslednú šancu na únik do EÚ, Fínsko ruší železničné spojenie medzi Helsinkami a Petrohradom

Fínska národná železničná spoločnosť oznámila, že po tomto víkende preruší premávku vlakov medzi Helsinkami a ruským Petrohradom. Uzavrie sa tak jeden z posledných dostupných prostriedkov verejnej dopravy pre Rusov, ktorí sa chcú dostať do Európskej únie.

Vedúci osobnej prepravy v štátnej spoločnosti VR Topi Simola rozhodnutie zdôvodnil sankciami uvalenými na Rusko a poznamenal, že „ľudia, ktorí chceli z Ruska odísť, mali dosť času“.

Posledný vlak z Helsínk do Petrohradu vypravia v nedeľu ráno a opačným smerom by mali ísť oba naplánované vlaky. Od pondelka už vlaky nebudú premávať až do odvolania.