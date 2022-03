Rusi vypálili na letisko vo Vinnycii osem rakiet a zničili ho, útok potvrdil aj Zelenský (video)

Letisko v meste Vinnycia v centrálnej časti Ukrajiny, ležiace asi 260 kilometrov juhozápadne od Kyjeva, bolo zničené ruskými silami. Ako referuje spravodajský web CNN, v nedeľu to potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Práve som bol informovaný o raketovom útoku proti Vinnycii,“ uviedol Zelenskyj prostredníctvom videa na Twitteri a dodal, že letisko zasiahlo osem rakiet.

„Bol to krutý a cynický raketový útok proti našej pokojnej a dobrosrdečnej Vinnycii, ktorá nikdy žiadnym spôsobom neohrozovala Rusko,“ dodal.

8 #russia‚s missiles have just hit the city of Vinnytsia. Destroyed the airport. The number of victims is still unknown.

That’s why we demand #NoFlyZoneOverUkraine! So that we can continue to fight on the ground. pic.twitter.com/FDa1ZnL53s

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 6, 2022