Ryanair bude z Košíc prevádzkovať dve nové pravidelné linky, cestujúci sa dostanú do Dublina a Viedne

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair začne z Košíc prevádzkovať dve nové pravidelné linky, a to do Dublinu a Viedne. Letecké spojenie východného Slovenska s írskou metropolou bude fungovať od 31. októbra dvakrát týždenne v stredu a v nedeľu, pričom priamy let trvá tri hodiny.

Ako v pondelok informovalo košické letisko, táto linka bola dlhodobo veľmi žiadaná a od roku 2008 nebola z Košíc prevádzkovaná.

Hodinový let

Ďalšia nová pravidelná linka írskeho leteckého dopravcu z Košíc do Viedne bude v prevádzke od 1. novembra dvakrát v týždni v pondelok a piatok, let trvá jednu hodinu.

Obe linky bude Ryanair zabezpečovať tradične lietadlami Boeing 737-800 s kapacitou 189 miest.

Linku víta aj riaditeľ

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej ocenil, že sa v krátkom čase podarilo dohodnúť s Ryanairom najmä na linke do Dublinu, ktorá dlhodobo figurovala v strategických plánoch a rokovaniach letiska s leteckými spoločnosťami.

„Zároveň vítame aj ďalšie spojenie do Viedne, ktoré takto bude dostupné aj pre cestovateľov, ktorí využívajú najmä nízkonákladové letecké spoločnosti,“ dodal Tmej.

Sedem charterových letov

Leteckí dopravcovia aktuálne z Košíc prevádzkujú priame letecké linky do siedmich destinácií – Austrian Airlines do Viedne, Wizz Air do Londýna – Lutonu a Doncastere – Sheffieldu, Ryanair do Londýna – Stanstedu, Liverpoolu a Prahy a Air Explore letné sezónne spojenie do Zadaru.

Pre dovolenkárov sú toto leto dostupné charterové lety cestovných kancelárií do tureckej Antalye, bulharského Burgasu, gréckeho Heraklionu a na Rodos, do cyperskej Larnaky a talianskej Olbie na Sardínii.