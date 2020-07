Prví dovolenkári odleteli z Bratislavy na Malorku, Ryanair plánuje prevádzkovať pravidelnú linku

Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave v utorok dopoludnia odleteli prví cestujúci aj na španielsky ostrov Malorka v Stredozemnom mori.

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair plánuje prevádzkovať obnovenú pravidelnú linku do centra ostrova Palma de Mallorca dvakrát týždenne – v utorok a sobotu. Informovalo o tom letisko v tlačovej správe.

Na Korfu dvakrát v týždni

Ten istý dopravca začne v utorok večer (7. júla) opäť lietať zo slovenskej metropoly aj na grécky ostrov Korfu na rozhraní Iónskeho a Jadranského mora.

„Na Korfu navyše Ryanair zvýšil frekvenciu letov z minuloročného letu raz týždenne na dva lety týždenne,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková s tým, že na Korfu sa bude lietať okrem utorka aj vo štvrtok.

„Pred odletom do Grécka, nielen na Korfu, ale aj do Solúna, kam možno letieť z Bratislavy, je potrebné najneskôr 48 hodín pred odletom vyplniť online dotazník na webstránke travel.gov.gr,“ upozornila Ševčíková.

Lieta už aj Wizz Air

Ryanair už v sobotu 4. júla obnovil lety do bulharského Burgasu a cyperského Pafosu, v pondelok 6. júla do gréckeho Solúna a od stredy obnoví aj pravidelnú linku do írskeho Dublinu.

„V súčasnosti je možné letieť z Bratislavy pravidelnými letmi do deviatich destinácií – Pafos, Malorka, Malaga (od 10. júla), Korfu, Solún, Dublin (od 8. júla), Alghero (od 11. júla), Burgas a Sofia,“ priblížila Ševčíková.

„Let do Sofie a z nej zabezpečuje dopravca Wizz Air (od 15. júna trikrát v týždni), ostatné lety dopravca Ryanair,“ dodala hovorkyňa bratislavského letiska.