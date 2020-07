Ryanair prepravil medziročne až o 97 percent menej cestujúcich, lety však postupne obnovuje

Počet pasažierov, ktorých v júni prepravila írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, medziročne klesol o 97 percent, keďže pandémia ochorenia Covid-19 naďalej poškodzovala letecké odvetvie.

Firma uviedla, že minulý mesiac prepravila iba 400-tisíc cestujúcich, pričom v rovnakom mesiaci vlani ich bolo 14,2 milióna. Informuje o tom portál rte.ie.

Ryanair v stredu obnovil 40 percent svojho cestovného poriadku a firma plánuje obnoviť 90 percent liniek. Avšak jej kroky prichádzajú v čase, keď v Írsku prebieha intenzívna diskusia, či by ľudia mali alebo nemali tráviť letné dovolenky v zahraničí.

Zvyšujú sa totiž obavy, že by to mohlo viesť k dodatočnému importu ochorenia Covid-19 do krajiny.