Ryanair pridal na svoj zoznam dve nové destinácie, z Bratislavy bude lietať aj do Sofie či Záhrebu

Letecká spoločnosť Ryanair potvrdila v letnej sezóne dve nové pravidelné priame linky z Bratislavy. Od 27. marca 2022 sa bude priamo lietať do hlavného mesta Chorvátska Záhreb a od 29. marca 2022 aj do bulharskej Sofie.

Ako informovalo bratislavské letisko, linka do Záhrebu bude prevádzkovaná dvakrát týždenne, a to v stredu a v nedeľu a do metropoly Bulharska sa cestujúci dostanú každý utorok, štvrtok a sobotu.

„Počet liniek, ktoré bude v letnej sezóne Ryanair ponúkať, sa zvyšuje až na 26, z čoho 7 liniek bude nových. Tešíme sa, že dve z nich sú spojenia z nášho letiska so Záhrebom a Sofiou, pretože sú to hlavné mestá dvoch z najobľúbenejších a najviac vyhľadávaných letných dovolenkových destinácií Slovákov,“ uviedol generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi.