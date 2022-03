Ryanair pridáva nové pravidelné linky, z bratislavského letiska bude lietať do Záhrebu i Trapani na Sicílii

Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika pribúdajú dve úplne nové letecké spojenia. Dopravca Ryanair letecky spojí hlavné mesto Slovenska s hlavným mestom Chorvátska. Lietať z Bratislavy do Záhrebu bude každú nedeľu a tiež v stredy a v piatky, teda trikrát týždenne.

Let medzi Bratislavou a Záhrebom, ako informovalo letisko v tlačovej správe, potrvá 55 minút a Ryanair ho zabezpečuje svojím Boeingom 737-800 s kapacitou 189 miest pre cestujúcich.

Novinkou je linka do Sofie

Druhou novinkou v sieti Ryanairu je obnovenie priamej leteckej linky zo slovenskej metropoly do Trapani na talianskej Sicílii, ktorú spúšťa rovnako od 27. marca, s frekvenciou dvoch letov týždenne – vo štvrtky a v nedele.

Už v utorok 29. marca zároveň tento dopravca obnoví priamu leteckú linku z bratislavského letiska do tureckého Dalamanu a spiatočne, ktorú zabezpečoval pred tzv. koronakrízou. Do svojej ponuky v tento deň pridá aj úplne novú leteckú linku do bulharskej Sofie.

Začína platiť letný letový poriadok

Írska letecká spoločnosť, ktorá je najväčším prevádzkovateľom pravidelných letov z Bratislavy, ponúkne cestujúcim počas letného letového poriadku, ktorý začína platiť 27. marca a potrvá do konca októbra 2022, spolu dvadsať pravidelných liniek.

Sú medzi nimi lety do dovolenkových letovísk, prevádzkované až počas leta, od júna, a to na grécky ostrov Korfu či do bulharského Burgasu. Cestujúci si môžu zvoliť lety aj do Alghera na Sardínii, na Malorku, do gréckeho Solúna, na Pafos na Cypre či na Maltu.

Zároveň Ryanair stále pokračuje aj v prevádzke letov z Bratislavy na Kanárske ostrovy, konkrétne na ostrov Lanzarote, a do dánskej Kodane. Tieto linky spustil dopravca ako novinky len pred niekoľkými mesiacmi, počas zimy 2021.