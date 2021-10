Rýchlostná cesta R1 pri Nitre získa nový asfalt, NDS upozorňuje aj na jesennú údržbu tunela Sitina

Na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre pribudne nový asfaltový koberec. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) v stredu informovala, že z dôvodu modernizácie vozovky uzavrie vonkajší pruh pravého jazdného pásu R1 v kilometri 35 – 37,40 a následne uzavrie vnútorný pruh v kilometri 32 – 37,40.

Doprava je obmedzená v pravom pruhu R1, vrátane krajnice, od pondelka 11. októbra od 9.00 do nedele 24. októbra do polnoci. V ľavom pruhu bude obmedzenie od pondelka 25. októbra od 7.00 do pondelka 15. novembra do polnoci.

„Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku, pričom práce nebudú vykonávané v piatky po 12.00,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková. NDS zároveň dáva do pozornosti pravidelnú jesennú údržbu tunela Sitina na diaľnici D2 v Bratislave, ktorá začne už tento piatok o 22.00.