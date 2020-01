SAD Zvolen bude rokovať s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Lunter zverejnil termín

Rokovanie medzi vedením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. (SAD Zvolen) sa uskutoční v stredu 29. januára. Na pondelkovom mimoriadnom rokovaní Zastupiteľstva BBSK to uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že by mali riešiť vzťahy, na základe ktorých bude naďalej fungovať prímestská autobusová doprava v Banskobystrickom kraji. Vicežupan krajských poslancov podrobne informuje o vývoji sporu medzi župou a dopravcom.

Spor trvá od roku 2018

Prímestská autobusová doprava, ktorú zabezpečuje v deviatich okresoch Banskobystrického kraja spoločnosť SAD Zvolen, počas uplynulého víkendu nepremávala. Vyvrcholil tým spor medzi dopravcom a vedením BBSK, ktorý pretrváva od roku 2018.

Na základe objednávok od miest a obcí vyrokovaných počas víkendu so SAD Zvolen autobusy od pondelku rána dočasne premávajú. Kraj sa pritom zaviazal samosprávam vzniknuté náklady uhradiť.

Spor medzi BBSK a SAD Zvolen sa začal v septembri 2018, keď BBSK informoval, že odmieta plniť od januára 2019 zmluvy s dopravcami zabezpečujúcimi prímestskú autobusovú dopravu v kraji.

Zmluvy boli v rozpore so zákonom

Príčinou mali byť dodatky so SAD Lučenec a so SAD Zvolen predlžujúce zmluvy o päť rokov, ktoré podpísalo bývalé vedenie župy. Vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode a uzavretiu dočasných krátkodobých zmlúv s dopravcami, vedenie BBSK sa rozhodlo spor o platnosť predĺženia zmlúv dodatkami s autobusovými dopravcami riešiť súdnou cestou.

V decembri minulého roka Okresný súd vo Zvolene rozhodol, že dodatok, ktorý podpísala SAD Zvolen s bývalým vedením kraja za pôsobenia Mariana Kotlebu, je minimálne v časti predĺženia pôvodnej zmluvy o päť rokov uzatvorený v rozpore so zákonom. Rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť.

Spoločnosť SAD Zvolen dlhodobo zabezpečuje pravidelnú prímestskú dopravu na takmer 70 % územia Banskobystrického samosprávneho kraja v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica.