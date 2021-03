Šaľa sa v tomto roku nedočká výstavby obchvatu, Slovenská správa ciest zruší verejné obstarávanie

Slovenská správa ciest (SSC) zruší verejné obstarávanie na výstavbu obchvatu mesta Šaľa. Dôvodom je podľa hovorkyne SSC Lucie Karelovej vyradenie tohto projektu zo zoznamu národných projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Obchvat sa tak v tomto roku stavať nezačne, aj keď obyvatelia regiónu ho žiadajú už roky. Naposledy sa výstavby dožadovali začiatkom tohto týždňa protestnou jazdou mestom.

„Vzhľadom na to, že v súčasnosti SSC nedisponuje finančným krytím pre realizáciu tohto projektu, v najbližšej dobe budú vykonané úkony v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zrušenie tohto verejného obstarávania. V tomto kontexte SSC rešpektuje rozhodnutie riadiaceho výboru o vyradení tohto projektu zo zoznamu národných projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ uviedla generálna riaditeľka SSC Martina Tvrdoňová.

Operačný program musí byť ukončený do roku 2023, pričom lehota na výstavbu obchvatu bola stanovená na 36 mesiacov. Hrozilo by tak riziko, že výstavba by nemohla byť financovaná z tohto programu.

Napriek vyradeniu projektu zrýchli SSC podľa Tvrdoňovej proces získania chýbajúcich právoplatných povolení. Zároveň sa bude opätovne uchádzať o financovanie obchvatu Šale zo štrukturálnych fondov prostredníctvom nového programového obdobia a nového operačného programu Slovensko. V prípade zabezpečenia finančného krytia zákazky bude opätovne vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.