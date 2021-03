Šéf letiska v Poprade: Pandémia môže byť príležitosťou, chceme nové letecké spoje s Bratislavou aj zahraničím

Pandémia správanie ľudí zmenila, nemôžeme očakávať návrat k tomu, ako to bolo predtým. V rozhovore pre portál NašaDoprava.sk to povedal riaditeľ Letiska Poprad – Tatry Peter Dujava. Na jeho čele je od septembra minulého roka, do funkcie ho nominovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Aktívny pilot má rozlietať letisko a dostať ho z červených čísel. Šéfovať mu začal v čase, keď vo svete štartovala druhá vlna pandémie a tá, podobne ako prvá, obmedzila príjmy letiska. Dujava v nej, napriek všetkému, vidí potenciál. V rozhovore opísal súčasné fungovanie letiska pod Tatrami, finančnú kondíciu, či dlhodobo skloňovanú plánovanú rekonštrukciu dráhy.

Pandémia pozastavila život na letiskách, ako to v súčasnosti vyzerá na tom popradskom?

Letiská potiahli za ten najkratší koniec. U nás je situácia podobná ako na ostatných letiskách. Nepozerám sa však na túto pandémiu ako na hrozbu, ale ako na príležitosť. Je potrebné hľadať iné trhy, na ktorých letisko môže fungovať, a tak sa to stalo aj u nás. Letecká preprava, samozrejme, predstavuje gro našich príjmov. Keď sa teda doprava obmedzila, príjmy museli ísť dole. Kategóriu príjmov však máme rozdelenú na niekoľko častí.

Okrem veľkej komerčnej dopravy, na ktorú mala pandémia vplyv, sú tu ešte takzvané „general aviation“, teda malé lietadlá, biznis lietadlá a biznis klientela, ktorá tu prilieta. Venujeme sa jej a snažíme sa, aby fungovala. Ďalšiu časť predstavuje letecká cargo doprava. Tá bude fungovať vždy, za každých okolností, či bude kríza, pandémia, čokoľvek. Cargo je to, na čo kladiem dôraz, aby sme nejakým spôsobom fungovali. Môžem povedať, že v tomto prípade máme nárast oproti minulosti z nuly na 140 ton prepraveného materiálu.

Vidíte teda potenciál práve v tomto druhu nákladnej dopravy?

Je to len časť príjmov, nejdeme sa sústrediť len na nákladnú dopravu, ale aj všetky aspekty a časti letiska, ktoré sú. Teda, ako som v úvode povedal, na veľkú dopravu, cargo , biznis klientelu. Veľmi podstatnú časť predstavujú aj letecké školy. Tie fungujú stále, či sú to malé lietadlá, vrtuľníky, väčšie lietadlá. Podpísali sme zmluvy s dvoma spoločnosťami, ktoré leteckú školu prevádzkujú. Vidím to, ako zdroj príjmov. Tie predstavujú poplatky, no sú na ne naviazané aj ďalšie príjmy. Letecké školy chcú totiž využívať hangár, naše kancelárske priestory.

Paradoxne za rok 2020 počet letov narástol. Pomohlo cargo, letecké školy, biznis klientela.

Podarilo sa vám teda naštartovať cargo dopravu, potvrdili ste však, že komerčnú dopravu pandémia stopla. Aké boli teda minuloročné čísla?

Letiská v Európe zasiahla pandémia v priemere 70-percentným poklesom, na tomto letisku to bolo vyše 80 percent. V roku 2019 sme prepravili 94-tisíc cestujúcich, čo bolo veľmi dobré číslo. V roku 2020 to bolo 24-tisíc pasažierov. Veľký pokles bol v lete, keď najviac utrpela charterová sezóna, prišli sme vtedy o viac ako 30-tisíc pasažierov.