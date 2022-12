SkyTollu bola vyplatená viac ako miliarda eur, za takú sumu by mal prevádzkovať mýto za symbolické euro, kritizuje KDH

Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH) sa nepáči, že elektronický výber mýta bude aj v budúcom roku prevádzkovať spoločnosť SkyToll, a. s. Nechať jej naďalej prevádzku mýta v roku 2023 za 63 miliónov eur považuje za neprijateľné a nehorázne, pričom razantne odmieta predlžovanie prevádzky výberu mýta touto firmou.

Symbolické euro

Podľa mimoparlamentného subjektu za trinásť rokov bola tejto spoločnosti vyplatená viac ako 1 miliarda eur. Za takú sumu by mala prevádzkovať mýto na Slovensku ešte ďalších dvadsať rokov za symbolické 1 euro.

Kresťanskodemokratické hnutie o tom v pondelok informovalo v tlačovej správe, ktorú poskytla jeho hovorkyňa Lenka Halamová. V Českej republike podľa hnutia získala spoločnosť Czech Toll, s.r.o., prevádzku mýta zhruba za 40 miliónov eur, pričom ho vyberá na dvakrát viac ciest a diaľnic. CzechToll aj SkyToll sú vlastnícky prepojené, sú súčasťou českej spoločnosti ITIS Holding, a. s.

Politická zodpovednosť

Za pokračovanie výberu elektronického mýta so SkyToll-om podľa KDH nesie politickú zodpovednosť minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina), ale aj celá vláda vrátane premiéra Eduarda Hegera a jeho predchodcu Igora Matoviča (obaja OĽaNO ).

„Už v roku 2019 sa vtedajší opoziční politici Heger, Matovič a Marosz oneskorene, ale predsa pridali k názoru KDH a k správe Najvyššieho kontrolného úradu SR o prevádzke elektronického mýta a prehlásili, že ide o jednu z najväčších ekonomických zlodejín Smeru,“ upozornil podpredseda KDH a exposlanec Igor Janckulík.

Podľa neho sa mali títo politici v marci 2020 po nástupe do vlády usilovať a rokovať so SkyToll-om o tom, aby po 13 rokoch splácania mýta prešiel všetok majetok, vrátane hardvéru i softvéru do majetku štátu.

„Zároveň mali Národná diaľničná spoločnosť a ministerstvo dopravy intenzívne realizovať novú súťaž na prevádzku mýta s tým, že tento majetok by bol jednotlivým uchádzačom ponúknutý na ďalšiu prevádzku,“ uviedol Janckulík.

Trestné oznámenie

KDH už od roku 2009 počas vlád Smeru kritizovalo spôsob a priebeh obstarávania, ale hlavne výslednú cenu elektronického výberu mýta, a potom aj ďalšie jeho dodatky a navýšenia.

„Z tohto dôvodu KDH v parlamente odvolávalo ministrov dopravy za Smer – v roku 2010 (Ľubomíra) Vážneho a o štyri roky neskôr (Jána) Počiatka. Aj preto sme spolu s europoslancom Ivanom Štefancom podali v roku 2015 na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie vo veci elektronického výberu mýta,“ pripomenul člen dopravnej komisie KDH a bývalý poslanec Pavol Zajac.

NDS a SkyToll sa už dohodli na pokračovaní elektronického výberu mýta o jeden rok dlhšie a na sume vyše 63 mil. eur za poskytovanie tejto služby v budúcom roku. V porovnaní s pôvodnou cenovou ponukou prevádzkovateľa mýtneho systému v objeme 103,6 mil. eur, ktorá rátala aj s valorizáciou z dôvodu inflácie, je to menej o vyše 40 mil. eur.

Vyrokovala výhodnejšie podmienky

NDS informovala, že sa dohodla so SkyToll-om na úprave zmluvy o elektronickom výbere mýta a vyrokovala výhodnejšie podmienky, pretože provízia výbercu bude oveľa nižšia.

Zmluva o komplexnej službe elektronického výberu mýta medzi NDS a SkyToll-om z roku 2009 mala pôvodne uplynúť koncom tohto roka, ale diaľničiari ani po dvoch rokoch od vyhlásenia ešte neuzatvorili tender na vybudovanie cenovo výhodnejšieho nového mýtneho systému v réžii štátu, a tak terajší výber mýta bude pokračovať aj v roku 2023.

NDS uzavrela zmluvu o službe výberu mýta so SkyToll-om v januári 2009 počas prvej vlády Smeru, ministrom dopravy bol vtedy Ľubomír Vážny (v súčasnosti opozičný poslanec) a predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom NDS Igor Choma.