Slováci i tento rok môžu vyraziť k Jadranskému moru autovlakmi, nastala aj jedna pozitívna zmena

Slováci budú môcť aj v tohtoročnej letnej sezóne cestovať po železnici do Chorvátska. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) v stredu informovala, že tretí rok po sebe v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) vypraví trikrát týždenne autovlaky z Bratislavy do Splitu pri Jadranskom mori. Pravidelné vlakové spojenie bude tento rok v prevádzke dlhšie, a to od 3. mája do 7. októbra.

Odchod je trikrát týždenne

Vlak bude podľa cestovného poriadku odchádzať z bratislavskej hlavnej stanice v stredu, piatok a nedeľu o 15:53, príchod do Splitu je na druhý deň ráno o 8:10. Na cestu späť zo Splitu sa vlak vydá v pondelok, štvrtok a v sobotu o 17:20 s plánovaným príchodom do Bratislavy nasledujúci deň o 11:43.

Cestujúci si okrem auta, motorky či bicykla môžu na dovolenku zobrať so sebou aj psa.

„Minulý rok sa autovlakom do a zo Splitu odviezlo celkovo 8 796 cestujúcich, 3 826 z nich využilo lôžkové vozne,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že vlakmi prepravili aj 557 motoriek a 444 áut.

Cesta trvá 16 až 18 hodín

Trasa vlaku zo slovenskej metropoly do najväčšieho mesta chorvátskej Dalmácie vedie cez Viedeň, Graz, Maribor, Záhreb a Knin. Cesta z Bratislavy do Splitu podľa plánu trvá 16 hodín 17 minút, opačne o dve hodiny dlhšie – 18 hodín 23 minút.

Príchod do Bratislavy je podľa národného vlakového osobného dopravcu oproti pôvodným predpokladom upravený pre technické podmienky infraštruktúry.

„Autovlak s maximálnou kapacitou 20 miest na prepravu osobných automobilov bude radený z najmodernejšieho klimatizovaného oddielového vozňa ZSSK na sedenie, z klimatizovaných lôžkových vozňov a ležadlového vozňa,“ priblížil Kováč.

Ako dodal, železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na chorvátske ostrovy. V súčasnosti je v autovlaku vypredaných takmer päťsto lístkov pre osoby.