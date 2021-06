Slováci sa dostanú do chorvátskeho Splitu aj autovlakom, prvý už vyrazil z Bratislavy

Prvý autovlak vypravila v piatok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskym Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) z Bratislavy do chorvátskeho Splitu. Slováci si budú môcť počas letnej sezóny vlakom odviezť do Chorvátska cez Viedeň a Graz auto alebo motorku. Priamy autovlak tentokrát odviezol 22 motoriek a tri vozidlá.

Ako vyhlásil na piatkovej tlačovej besede v Bratislave podpredseda predstavenstva ZSSK Ján Lukáč, pravidelné spojenie s chorvátskym letoviskom so službou prepravy osobných automobilov a motoriek pripravil národný dopravca spolu s ÖBB. Člen predstavenstva ZSSK a riaditeľ úseku obchodu Karol Martinček víta spoluprácu s rakúskym partnerom, ktorá umožní „ekologickú a pohodlnú cestu k Jadranu.“

Autovlak bude jazdiť do Splitu do 10. septembra 2021, a to vždy v utorky a piatky. V opačnom smere zo Splitu do Bratislavy od 19. júna do 11. septembra 2021 v stredy a v soboty. Vlak s kapacitou 126 miest na sedenie, 90 miest v lôžkových vozňoch a 10 miest na prepravu osobných automobilov bude radený z najmodernejších klimatizovaných oddielových vozňov ZSSK na sedenie a z klimatizovaných lôžkových vozňov. Vo Viedni sa pridá ešte ďalších 18 miest pre autá.

„Partnerstvom so ZSSK rozširujeme európsku sieť nočných vlakov EuroNight o ďalšiu dovolenkovú destináciu. Nočný vlak do Splitu je naším deviatym spojením EuroNight so spriatelenou železničnou spoločnosťou,“ podotkla členka predstavenstva ÖBB Personenverehr-AG Michaela Huber s tým, že s 19 linkami EuroNight majú 28 nočných nočných vlakových spojení. Zároveň vyzdvihla, že cesta železnicou je klimaticky najšetrnejším typom hromadnej dopravy.