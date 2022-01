Slováci si minulý rok doviezli o niečo menej nových áut, na Slovensko sa dostali väčšinou staršie autá

Slováci si v minulom roku individuálne doviezli 1 459 nových osobných vozidiel. Rok predtým to bolo 1 533, medziročne teda takéto dovozy klesli iba mierne.

Okrem nových vozidiel sa však na Slovensko dostali aj tisíce starších áut. Podľa údajov Zväzu automobilového priemyslu SR, dosiahli vlaňajšie individuálne dovozy celkovo 61 032 kusov.

Najviac bolo áut do 5 rokov

Najpočetnejšiu skupinu tvorili vozidlá do piatich rokov. Za celý rok 2021 ich na Slovensku pribudlo 15 637 a predstavovali tak asi štvrtinu všetkých dovozov.

Na ďalších dvoch priečkach sú ešte staršie autá, a to do desať a do pätnásť rokov. V prvej skupine bolo v uplynulom roku dovezených 14 720 automobilov a v druhej 13 991.

Tisícky áut majú vyše 15 rokov

Slováci si však zo zahraničia doviezli aj vozidlá staršie ako 15 rokov. Týkalo sa to viac ako každého desiateho dovezeného automobilu. Dohromady ich bolo 8 508.

Výrazne menej sa na Slovensko dostávali mladšie autá, do pol roka ich bolo 779, do jedného roka 935 a do troch rokov 5 003.