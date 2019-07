Foto: Modernizácia podnietila Slovákov viac využívať vlaky

Počet cestujúcich všetkých kategórií vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) medziročne stúpol. Nárast zaznamenali všetky sledované kategórie. Cestujúcich bolo v prvom polroku 2019 o vyše 1,882 milióna viac ako v prvom polroku 2018, čo predstavuje nárast o 5,2 %.

Ešte strmší bol rast záujmu o komerčné IC vlaky (+ 6,1 %). Percentuálny nárast počtu prejdených vlakokilometrov v rámci Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ZoDSVZ) bol 3,2 %. Až 88 % vlakov prišlo do cieľovej stanice načas (t. j. s meškaním do 5 minút vrátane). Oproti predchádzajúcemu polroku je to pokles o dva percentuálne body.

„Zvýšený záujem cestujúcich nás veľmi teší. Verím, že s pribúdajúcimi novými a modernizovanými jednotkami a vozňami, ktoré našich cestujúcich prepravia komfortnejšie a rýchlejšie, bude náš rast pokračovať,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

V prvom polroku 2019 posilnili flotilu ZSSK dve nové dieselmotorové jednotky radu 861, ktoré od júna 2019 k dátumu 24. 7. 2019 najazdili v Banskobystrickom kraji spolu 20 493 kilometrov a odviezli približne 33 000 cestujúcich. Tento rok bude nasadených do ostrej prevádzky v tomto regióne ďalších 7 jednotiek.

Cestujúcich najmä na trase Praha – Žilina či Bratislava – Košice zasa v prvom polroku 2019 potešilo 11 moderných vozňov (5 ks Bmz – modernizácia, 6 ks Bmpz – novovýroba). Do konca roka príde ešte 16 kusov (10 x Bmz, 6 x Bmpz), ktoré budú jazdiť na diaľkových tratiach.

Porovnanie vývoja ZSSK za obdobie 1-6/2018 a 1-6/2019