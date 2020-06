Slovak Lines po takmer troch mesiacoch opäť vypraví svoje autobusy do Rakúska a Maďarska

Spoločnosť Slovak Lines, a. s., po takmer troch mesiacoch obnovuje medzinárodnú autobusovú dopravu na pravidelných linkách do Rakúska a Maďarska. V sobotu 6. júna ráno vypraví prvé spoje do Viedne a Budapešti, ako aj na ich letiská, či do prihraničného rakúskeho Hainburgu a Wolfstahlu.

Cestovný poriadok upravili

Ako informovala hovorkyňa dopravcu Eva Vozárová, prevádzka špeciálneho medzinárodného prímestského spoja do Hainburgu, vďaka ktorému sa zachovalo spojenie prihraničných rakúskych obcí s Bratislavou po zrušení linky mestskej hromadnej dopravy, bude obnovená s novým cestovným poriadkom, ktorý upravili na základe požiadaviek a pripomienok cestujúcich.

Generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant ocenil, že situácia u nás aj v okolitých krajinách je stabilná, čo umožnilo obnoviť medzinárodnú autobusovú dopravu, ktorá bola pozastavená od 13. marca.

„Sme pripravení na okamžité spustenie prevádzky za podmienok, ktoré sú stanovené kompetentnými orgánmi. Pevne veríme, že sa v krátkom čase vrátime na Schwechat v plnej sile, keďže pred vypuknutím pandémie sme tam jazdili každú hodinu už od skorého rána,“ povedal Labant.

Rúško možno kúpiť u vodiča

„Bolo to nekonečne dlhé čakanie a sme šťastní, že môžeme opätovne poskytovať naše služby. Navyše sme počas nedobrovoľnej prestávky pripravili pre našich cestujúcich ponuku, vďaka ktorej si teraz môžu vynahradiť trojmesačné uzavretie hraníc,“ uviedol generálny riaditeľ Slovak Lines.

Cestujúci sú naďalej povinní v rámci preventívnych opatrení v autobusoch nosiť ochranné rúška. Priamo na na autobusovej stanici Nivy je rúškomat, ktorý bol jeden z prvých na Slovensku, pričom rúška sa budú dať kúpiť aj priamo u vodiča.

Cestujúci budú mať pri nástupe do autobusu k dispozícii aj dezinfekciu. „Aktuálne podmienky a pravidlá cestovania našimi autobusmi sa zmenili, a preto sa ich snažíme našim cestujúcim čo najviac zjednodušiť,“ dodal Labant.