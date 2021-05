Slovenské železnice obnovia takmer všetky medzištátne spojenia, na koľaje sa vrátia aj lôžkové vozne

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) obnoví od 13. júna takmer všetky medzištátne spoje. Vzhľadom na lepšiu pandemickú situáciu na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, pristupuje národný dopravca k ďalšiemu obnoveniu medzištátnych spojení do susedných krajín.

Ako ďalej informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč, cieľom je do 13. júna 2021, kedy sa uskutoční druhá zmena cestovného poriadku 2020/21, obnoviť prevádzku takmer všetkých medzištátnych vlakov ZSSK. V priebehu júna budú vo vlaku EN 476/477 postupne nasadzované aj lôžkové a ležadlové vozne do/z Berlína, Varšavy a Prahy.

Isté obmedzenia zostanú

Od 1. júna bude obnovené vedenie vlaku EC 130 Bathory (Budapest Nyug. – Bratislava hl. st. – Varšava – Terespol – Brest) na takmer celej svojej trase. Zatiaľ nebude vedený v pohraničnom úseku Terespol – Brest (BLR).

Na plnej trase však už budú vedené vlaky EC 272/273 a 274/275 Metropolitan (Praha hl. n. – Bratislava hl.st. – Budapest Nyug.). Od 2. júna začne premávať vlak EC 131 Bathory (Brest (BLR) – Terespol – Varšava – Bratislava hl. st. – Budapest Nyug.) taktiež na takmer celej svojej trase, pričom v pohraničnom úseku Brest (BLR) – Terespol zatiaľ nebude vedený.

Od 14. júna sa obnoví vedenie vlaku Ex 144 Ostravan, ktorý pôjde zo Žiliny cez Ostravu do Prahy. Vlak Ex 145 Ostravan bude opätovne vedený na trase Praha hl. n. – Ostrava – Žilina, ako však dodáva Tomáš Kováč, s pôvodnými obmedzeniami.

Obnoví sa radenie vybraných vozňov

Vlak R 340 Fatran bude opätovne vedený na trase Banská Bystrica – Žilina – Ostrava. Vlak EN 443 SLOVAKIA bude vedený v trase Praha hl. n. – Humenné. Od 14. júna bude vedený vlak R 341 Fatran na trase Ostrava – Žilina – Banská Bystrica. Podobne to bude aj v prípade vlaku EN 442 SLOVAKIA na trase Humenné – Praha hl. n.

S medzinárodnými spojmi sa obnovuje aj radenie vybraných vozňov. Priamy lôžkový vozeň č. 380 na relácii Prešov – Košice – Zvolen – Bratislava hl. st. – Brno – Praha hl. n., vedený vo vlakoch R 800/EC 282, začal premávať od 16. mája v smere z Prešova do Prahy a 17. mája vo vlakoch EC 283/R 801 v smere z Prahy do Prešova.

Obnovujú sa aj viaceré priame vozne druhej triedy na sedenie, ktoré budú vedené z Budapešti cez Bratislavu do Berlína, či z Budapešti cez Bratislavu do Varšavy.