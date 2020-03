Slovensko má obrovský finančný deficit vo výstavbe dopravnej infraštruktúry, potvrdil expert Palčák

Slovensko má podľa generálneho riaditeľa Výskumného ústavu dopravného, a. s. (VÚD) Ľubomíra Palčáka obrovský finančný deficit vo výstavbe dopravnej infraštruktúry, v jej opravách a údržbe je priam kritická situácia. „Preto je dôležité každé riešenie, na ktorom bude politická zhoda. Ale určite sa musí prísť s novými riešeniami,“ uviedol Palčák pre agentúru SITA.

Na vedúcich pozíciach neboli odborníci

Reagoval tak na návrh hnutia Sme rodina na vyňatie z verejných financií niektorých štátnych spoločností a organizácií v rezorte dopravy a výstavby, aby si mohli vo veľkom brať pôžičky na potrebné investície na diaľnice, cesty, či železnice a nájomné byty.

Hnutie Sme rodina navrhuje vyňať z okruhu verejných financií Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS), Slovenskú správu ciest (SSC), Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) či Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Tieto štátne spoločnosti a organizácie by si tak podľa hnutia Borisa Kollára mohli brať pôžičky na investície, pričom tieto peniaze by neboli súčasťou dlhu verejnej správy.

„Vyčlenenie týchto spoločností nie je nová myšlienka. Ale je to tak komplikovaná téma, že si zaslúži poctivú diskusiu najväčších odborníkov, ekonómov a samozrejme komunikáciu s Európskou komisiou, resp. Eurostatom (štatistický úrad EÚ – poz. red.),“ poznamenal Palčák. Doteraz sa podľa neho nedarilo mať na vedúcich pozíciách štátnych spoločností v prvom rade odborníkov, okrem výnimiek.

Obrovský modernizačný dlh

„A neprispievali k tomu ani rôzne krízové politické kontroly. Ak sa podarí tam dostať schopných, skúsených ľudí, manažérov, ktorí si zadefinujú jasné merateľné úlohy a cez tieto budú kontrolovaní, len tak sa môžeme posunúť,“ upozornil expert. Potom možno podľa Palčáka bude konečne po desiatkach rokov dokončená diaľnica medzi Bratislavou a Košicami, pokročíme v modernizácii železničných tratí a tiež sa výrazne zlepší kvalita ciest.

Ekonomický odborník a predbežný kandidát Sme rodina na ministra dopravy a výstavby Štefan Holý poukázal na veľký modernizačný, resp. investičný dlh v infraštruktúre. „Ten predstavuje napríklad len na železnici sumu približne 15 miliárd eur, v oblasti výstavby diaľnic asi 18 miliárd eur, v oblasti opráv ciest I. až III. triedy 6 až 8 miliárd eur, v zdravotníctve okolo 6 miliárd eur, v školstve približne 6 miliárd eur,“ uviedol Holý k programu hnutia s tým, že celkový odhadovaný modernizačný dlh SR je asi 75 miliárd eur. „Až preinvestovaním tejto čiastky budeme mať na Slovensku porovnateľnú infraštruktúru a vybavenie nemocníc či škôl na úrovni Rakúska alebo Belgicka. Na riešenie tejto otázky ani zďaleka nebudú stačiť eurofondy,“ upozornil Holý.

Šéf VÚD Holého nepozná, až teraz po voľbách sa k nemu z médií dostávajú určité informácie o jeho pôsobení. „Z toho sa da vyčítať, že je to ekonóm, čo by nemusel byť problém, lebo finančné zdroje, ich efektívne využitie a hľadanie, je veľmi dôležitou úlohou v rezorte,“ podotkol Palčák. „Na druhej strane bude dôležité, aby v jeho tíme boli skúsení dopraváci a takisto skúsení ľudia v dôležitých firmách patriacich pod rezort. Potom by to mohlo fungovať,“ dodal odborník.