Slovenský startup uviedol na trh originálne retro vozidlo (video+foto)

Slováci vyvinuli prototyp malého mestského vozidla. Slovenský startup Patak Motors mestské vozidlo Patak Rodster prvýkrát predstavil na automobilovom festivale v Paríži.

Návrat do 30. rokov

Ako agentúru SITA a portál NasaDoprava.sk informovala hovorkyňa slovenského startupu Zuzana Gergeľová, Rodster je dvojmiestne malé mestské vozidlo inšpirované klasickými automobilmi z 30. rokov.

„Patak Rodster stavia do popredia eleganciu, dokonalý dizajn a radosť z jazdy, no zákazníkovi ponúka aj modernú technológiu, praktickosť, cenovú dostupnosť a bezpečnosť. Dodáva sa v plne elektrickej verzii alebo vo verzii s benzínovým motorom,“ uviedla Gergeľová.

K dispozícii sú dve elektrické verzie s dojazdom 100 kilometrov alebo 250 kilometrov. Na nabitie postačí jednoduchá domáca 230 voltová zástrčka a 4 až 9 hodín.

Elektrické modely majú maximálnu rýchlosť 130 kilometrov za hodinu, zatiaľ čo model so spaľovacím motorom a automatickou prevodovkou dosahuje rýchlosť až 125 kilometrov za hodinu. Rodster je určený do všetkých klimatických podmienok a dodáva sa so strechou alebo bez nej.

Auto aj pre násťročných

Startup myslel aj na bezpečnosť cestujúcich. Konštrukcia pozostáva z vlastnej, špeciálne navrhnutej, robustnej a zároveň ľahkej konštrukcie z ocele a hliníka, s dlhou absorpčnou zónou, 4 – kotúčovými brzdami s ABS a 3-bodovými bezpečnostnými pásmi.

Auto je jednoznačne navrhnuté pre vodičov, ktorí sa neboja vyniknúť. „Vďaka vodičskému oprávneniu B/B1 a zaradeniu do kategórie ťažkých štvorkoliek (trieda L7eA2), sa v niektorých krajinách môže Rodster riadiť už od 16 rokov,“ doplnila hovorkyňa.

Cena benzínového modelu sa začína na 16 900 eurách a elektrického na 22 900 eurách. Prvé vozidlá by mali opustiť montážnu linku už v roku 2024. Prví záujemcovia si však môžu vozidlo rezervovať̌ už teraz a prostredníctvom online formuláru.

„Veríme, že používaním nášho vozidla môžu zákazníci pocítiť veľa radosti: radosť z klasického dizajnu, pokrokovej technológie, prijateľnej ceny, nízkych prevádzkových nákladov a v prípade elektromobilu aj nulovej lokálnej uhlíkovej stopy,“ zhodnotila Gergeľová.

Technická špecifikácia:

Elektrický pohon verzia 1

Typ motora: Synchrónny motor s permanentným magnetom

Výkon (kW): 15(30)

Zrýchlenie 0 – 50 km/h (s): 7

Maximálna rýchlosť (km/h): 130

Kapacita batérie (kWh): 10

Dojazd (km): 100

Hmotnosť bez akumulátora (kg): 400

Počet miest na sedenie: 2

Rozmery DxVxŠ (mm): 3360x1360x1395

Verzia elektrického pohonu 2 Typ motora: Synchrónny motor s permanentným magnetom

Výkon (kW): 15(30)

Zrýchlenie 0 – 50 km/h (s): 7

Maximálna rýchlosť (km/h): 130

Kapacita batérie (kWh): 20

Dojazd (km): 250

Hmotnosť bez akumulátora (kg): 400

Počet miest na sedenie: 2

Rozmery DxVxŠ (mm): 3360x1360x1395 elektrické vozidlá sú vybavené ukazovateľom nabitia batérie v percentách, palubným počítačom, rekuperáciou brzdnej energie a zásuvkou na 12 V – 55 W.

Verzia s benzínovým motorom Typ motora: 4-taktný motor s vodným chladením, jeden valec 4 ventily OHC

Prevodovka: CVT

Výkon (kW): 15

Zrýchlenie 0-50 km/h (sek.): 9

Maximálna rýchlosť (km/h): 125

Priemerná spotreba na 100 km (l): 5,6

Objem nádrže (l): 35

Hmotnosť (kg): 400

Počet miest na sedenie: 2

Rozmery DxVxŠ (mm): 3360x1360x1395