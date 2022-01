Sneženie a silný vietor obmedzili autobusovú dopravu pod Tatrami, viaceré spoje preto odriekli

Husté sneženie a silný vietor obmedzili počas nedele dopravu pod Tatrami. Problémy mali nielen šoféri osobných áut, ale aj autobusy.

V súvislosti s pretrvávajúcou poveternostnou situáciou a neprejazdnosťou viacerých úsekov ciest boli odrieknuté spoje v úsekoch Poprad – Kežmarok – Spišská Stará Ves, Kežmarok – Lendak, Kežmarok – Toporec – Ihľany. V ostatných úsekoch spoje premávali s výraznými meškaniami.

Neskoro v nedeľu večer na to na sociálnej sieti upozornil prepravca, Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. Podobná situácia môže nastať aj počas pondelkového rána, a to na viacerých autobusových linkách.

„Podľa vyjadrenia polície a predpokladaného vývoja počasia je vysoko pravdepodobné, že niektoré úseky ciest sa nepodarí sprejazdniť ani do pondelkového rána, spoje na predmetných úsekoch ciest a aj ostatných kopcovitých úsekoch či náveterných úsekoch preto nebudú môcť premávať ani v ranných hodinách. Tieto výpadky sa následne môžu dotknúť aj prevádzky na iných autobusových linkách,“ informoval prevádzkovateľ.

Okrem toho bolo na pondelok odrieknutých aj 18 spojov a to z dôvodu chorobnosti a karanténnych opatrení vodičov. Podobná situácia nastala aj v predošlých dňoch.