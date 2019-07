Spoločnosť Váhostav využije na stavbe obchvatu Prešova na R4 vlastné kapacity

Stavebná spoločnosť Váhostav – SK, a. s. (Váhostav) využije pri stavbe prvej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 svoje vlastné kapacity, ako aj všetky dostupné technologické postupy.

Pre agentúru SITA to potvrdil mediálny zástupca spoločnosti Tomáš Halán v súvislosti s oficiálnym začiatkom výstavby časti R4.

„Daný úsek považuje Váhostav za štandardný a obdobný tým, ktoré už v minulosti staval. Súčasťou úseku je aj diaľničný tunel Bikoš s dĺžkou 1,1 kilometra, avšak nateraz sa nepredpokladá, že by sa na danom úseku vyskytli nepredvídateľné udalosti,“ uviedol Halán a dodal, že predpokladaný termín výstavby úseku 1 340 dní (tri roky, deväť mesiacov) by mal byť tak dodržaný.

Úsek R4 v dĺžke 4,3 kilometra bude Váhostav ako vedúci člen združenia stavať spolu so žilinskou spoločnosťou TuCon, a. s., špecializujúcou sa na razenie tunelov. Stavbu sa zaviazali vybudovať za zmluvnú cenu 142,88 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), odovzdať ju majú na jar 2023.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) ako investor odovzdala stavenisko zhotoviteľovi v pondelok 29. júla. „Následne sa začne na stavbe riadne pracovať,“ poznamenal Halán. Zmluva o dielo medzi NDS a zhotoviteľom na výstavbu úseku R4 bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 25. júla a účinná je od nasledujúceho dňa, teda 26. júla.

O výstavbu sa uchádzalo päť uchádzačov

Predpokladaná cena za výstavbu úseku R4 bola takmer 170 mil. eur bez DPH. Zmluvná cena zákazky dosahuje 84 percent z jej očakávanej hodnoty. Združenie na čele s Váhostavom predložilo v tendri najlacnejšiu ponuku spomedzi piatich uchádzačov.

Ponuky ďalších štyroch uchádzačov, ktorí skončili za skupinou s Váhostavom, boli v rozmedzí od 143,6 mil. eur (Hochtief SK, s. r. o.) do 188,4 mil. eur bez DPH (Inžinierske stavby, a. s., PORR, s. r. o., Chemkostav IS, s. r. o.).

Váhostav a TuCon budú mať na stavbe R4 podľa prílohy zmluvy o dielo šiestich subdodávateľov. Priamymi podzhotoviteľmi sú rakúska spoločnosť Dürr Austria GmbH z Gleisdorfu (práce pri realizácii technológie tunela), Geofos, s. r. o., Žilina (geotechnik a geotechnický monitoring), Rymar, s. r. o., Bratislava (elektricky otváravé zvodidlá) a Združenie R4 Prešov – severný obchvat – PD (projektová dokumentácia).

Deväť časových míľnikov stavby

Členmi tohto združenia sú Dopravoprojekt, a. s., Alfa 04, a. s., Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o., Bratislava, HBH Projekt, spol. s r. o., Brno a jeho organizačná zložka na Slovensku.

Podzhotoviteľom je švajčiarska spoločnosť Marti Tunnel AG (stavebné práce pri realizácii tunela) a dodávateľom PPA Inžiniering, s. r. o., Bratislava. V zozname subdodávateľov nie je uvedený ich podiel na výstavbe úseku R4.

Harmonogram prác zahŕňa deväť časových míľnikov. Prvým míľnikom je ukončenie výstavby provizórneho premostenia Torysy do sto dní od začiatku výstavby úseku R4.

Napríklad, výstavba nosnej konštrukcie mosta na prístupovej ceste k severnému portálu tunela Bikoš má byť ukončená do 180 dní, nosná konštrukcia mosta nad cestou I/68 na križovatke Prešov – sever má byť hotová do 750 dní.

Razenie tunela by sa malo skončiť do deväťsto dní a výstavba vozovky a chodníkov do 1 200 dní od začatia prác.