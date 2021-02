Štát dotuje národného dopravcu, podľa RegioJetu ide o nepovolenú pomoc

Jazdia na rovnakých tratiach, no za rôznych podmienok. Kým národný osobný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pri tom využíva dotácie od štátu, súkromní vlakoví prepravcovia fungujú na vlastné riziko a bez podpory.

Najväčšia stredoeurópska súkromná osobná železničná spoločnosť RegioJet hovorí o zvýhodňovaní národného dopravcu zo strany štátu a diskriminácii súkromných prepravcov. Ako príklad nerovnakých podmienok uviedla medzinárodné vlakové spojenie na trase Košice – Praha.

Sporné dotácie

Na nej premávajú nielen vlaky ZSSK, ale aj spoločností RegioJet a Leo Express. Kým však ZSSK štát prepláca náklady spojené s prevádzkou vlakov, vrátane poplatkov za dopravnú cestu, ostatní jazdia bez dotácií.

„Ide o nedovolenú verejnú pomoc, ktorú dlhodobo vyšetruje Európska únia a ZSSK je tak oproti ostatným dopravcom aj teraz finančne štátom zvýhodnená,“ uviedol pre portál NašaDoprava.sk hovorca RegioJet Aleš Ondrůj.

Poukázal pri tom aj na to, že domáci národný dopravca na rozdiel od konkurencie navyše získal od štátu peniaze na zmiernenie dopadov koronakrízy.

RegioJet v súvislosti s pandémiou tiež upozorňuje, že sektor dopravy patrí medzi najviac zasiahnuté odvetvia. Zastavením medzinárodnej osobnej dopravy vlani v marci podľa spoločnosti vznikli dopravcom mohomiliónové škody, ktoré im neboli nijako kompenzované.

Záujem o cestovanie a tržby sa počas najväčších obmedzení prepadli až o 90 percent.

„Na rozdiel od Českej republiky alebo Rakúska nesmerovala na Slovensku do sektora verejnej dopravy akákoľvek pomoc, ktorá by podporila fungovanie dopravy v čase pandémie. A to napriek tomu, že osobná železničná doprava patrí medzi kritickú infraštruktúru zabezpečujúcu v dobe pandémie chod ekonomiky,“ dodal Ondrůj.

Národný dopravca reaguje