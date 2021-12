Štát nevie garantovať peniaze na druhú etapu severného obchvatu Prešova, vyhlásenie súťaže je otázne

Dlho očakávaná súťaž na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 stále nie je vyhlásená a zatiaľ nie je jasné, kedy sa tak vôbec stane. Dôvodom sú problémy s financovaním úseku v dĺžke viac ako desať kilometrov zo štátneho rozpočtu.

Ministerstvá dopravy a financií na čele so zástupcami Sme rodina a OĽaNO doposiaľ nenašli riešenie tejto situácie, momentálne štát nevie garantovať potrebné peniaze na realizáciu investície.

NDS nemá spúšťať finančne nekryté súťaže

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) opäť tvrdí, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) nemôže vyhlásiť verejné obstarávanie. „Podľa zákona o rozpočtových pravidlách nemá rozpočtové krytie, nemá dostatočnú právnu a rozpočtovú istotu, aby spustila súťaž,“ povedal minister vo štvrtok na sociálnej sieti. Môže to podľa neho vyznievať absurdne, lebo nepotrebujú peniaze v tomto roku, aby vyhlásili súťaž, ale zákon aj list bývalého vedenia ministerstva financií zaväzuje k tomu, aby NDS nespúšťala súťaže, ktoré nie sú rozpočtovo kryté.

„Znie to úplne rozumne, veď predsa nemôže si národná diaľničná naobstarávať projekty, ktoré nie sú finančne kryté. V tomto prípade sa dostávame do situácie, kedy rozpočet na budúcu R4 presahuje rozpočet verejnej správy. Pri rigidnom výklade zákona národná diaľničná jednoducho nevie nadobudnúť právnu istotu,“ uviedol Doležal s tým, že štatutári NDS sú trestne stíhateľní, keby porušili zákon.

Prešovčania dlho žiadajú pokračovanie výstavby

Prešovčania už dlho žiadajú vyhlásenie súťaže na pokračovanie výstavby obchvatu mesta na R4, zorganizovali aj niekoľko protestov. Minister dopravy hovorí, že s ministerstvom financií hľadajú také riešenie, aby to NDS mohla vysúťažiť. „Aj my aj ministerstvo financií môže dať v súčasnosti len prísľub, že v rámci možnosti rozpočtu verejnej správy bude táto stavba v roku 2024, 2025, 2026 rozpočtovo krytá. Nevieme dať formálny záväzok, ale NDS si vykladá zákon veľmi opatrne,“ priblížil Doležal. Pripomenul, že v súčasnosti sú predvolávaní bývalí štatutári, resp. zamestnanci spoločnosti pre veľmi podobné delikty pri nákupoch.

Minister dopravy začiatkom decembra hovoril, že tender na druhú etapu obchvatu Prešova na R4 by mohol byť vyhlásený nasledujúci týždeň. „Mám prísľub štátneho tajomníka aj ministra financií, že pri návrhu štátneho rozpočtu budúci týždeň v parlamente budú tieto požiadavky zohľadnené. NDS je pripravená, ale nemá rozpočtovú istotu, nemá garantované financie na viacročné obdobie,“ informoval Doležal. Tvrdí, že Prešov neignoruje, lebo sám má záujem na čo najskoršom spustení výstavby druhej časti obchvatu mesta, no snažia sa postupovať v súlade so zákonmi.