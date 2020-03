Štátne železnice do odvolania rušia miestenky vo svojich vnútroštátnych vlakoch

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od piatka 20. marca do odvolania ruší výdaj všetkých miesteniek, vrátane miest pre bicykle a batožiny, a to do všetkých vlakov v rámci vnútroštátnej diaľkovej osobnej dopravy.

Pri nákupe cez internet alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Ideme vlakom bude systém zákazníkovi ponúkať už iba možnosť zvoliť si lístok bez miestenky. Ide o ďalší krok v snahe minimalizovať šírenie koronavírusu.

Informovala o tom spoločnosť s tým, že predané rezervácie je možné vrátiť v zmysle prepravného poriadku. Národný dopravca k tomuto kroku pristupuje z dôvodu výrazného zníženia dopytu po doprave s cieľom umožniť zákazníkom vo vlaku vybrať si vhodné miesto na sedenie individuálne.

„Všetkých cestujúcich prosím, aby boli pri využívaní našich služieb trpezliví, pokojní a používali rúška na tvár pri kúpe lístkov pri pokladnici i počas celej cesty vlakom. Je to povinné,“ upozorňuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký, ktorý zároveň vyzval ľudí, aby cestovali iba v prípade, ak cestujú do práce alebo k lekárovi.